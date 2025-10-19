Зеленський закликав Трампа бути жорсткішим з путіним і заявив про готовність до зустрічі в Будапешті

Президент України Володимир Зеленський закликав президента Сполучених Штатів Дональда Трампа бути жорсткішим щодо російського диктатора володимира путіна. Він також заявив, що готовий приєднатися до їхнього майбутнього саміту в Будапешті та залишається оптимістичним, попри те, що США не надали йому зброї, про яку він просив, пише УНН з посиланням на інтерв’ю Зеленського.

Деталі

У ексклюзивному інтерв'ю, записаному в п'ятницю, ведучій програми "Зустріч з пресою" на NBC News Крістен Велкер український лідер заявив, що Трампу потрібно чинити ще більший тиск на путіна, ніж він чинив на ХАМАС під час свого нещодавнього успіху в забезпеченні припинення вогню в Газі.

"путін – щось подібне, але сильніше за ХАМАС" - сказав Зеленський, наголосивши, що війна масштабніша, а російська армія є другою за величиною у світі, додав він, "і тому потрібен більший тиск".

Зеленський сподівався, що частиною цього тиску буде постачання американських ракет "Томагавк" далекого радіусу дії, які можна було б використовувати для удару глибоко в територію росії.

Трамп публічно озвучив можливість постачання Україні ракет "Томагавк", але, схоже, не виправдав очікування щодо угоди, коли зустрівся із Зеленським у Білому домі в п'ятницю, через день після телефонної розмови з путіним.

Зеленський, який поспілкувався з NBC News невдовзі після цього візиту, сказав, що "добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні не сказав "так".

США не виступають проти теми гарантій безпеки – Зеленський

путін заявив, що постачання Україні ракет "Томагавк" стане "якісно новим етапом ескалації". Зеленський сказав, що путін "боїться, що Сполучені Штати постачать нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використаємо".

Після розмови з путіним Трамп оголосив, що зустрінеться з президентом росії в Будапешті, Угорщина, для другого раунду особистих переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні.

Зеленський назвав путіна "терористом" під час інтерв'ю NBC News, але повторив свою готовність зустрітися з президентом росії віч-на-віч.

"Якщо ми справді хочемо справедливого та тривалого миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії", – сказав він. "Як можуть бути якісь угоди без нас про нас?"

На запитання, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, Зеленський відповів, що сказав Трампу: "Я готовий".

Остання спроба Трампа домогтися зустрічі двох лідерів провалилася після початкового оптимізму, оскільки кремль відхилив зусилля США.

Останній візит Зеленського до США відбувся на тлі того, як росія минулого тижня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України дронами та ракетами, що призвело до відключень електроенергії по всій країні. Україна проводить власну кампанію, спрямовану проти постачання енергоносіїв росії, намагаючись завдати економічних збитків кремлю.

"Ми не програємо цю війну, а путін не виграє", – сказав Зеленський.

Ось чому він справді ескалює авіаудари" – додав Зеленський, заявивши, що путін хоче "енергетичної катастрофи цієї зими, атакуючи нас".

Трамп заявив у дописі в соціальних мережах після зустрічі із Зеленським, що Україна та росія "повинні зупинитися там, де вони є", і що настав час "припинити вбивства та укласти УГОДУ".

Європейські лідери висловили повну підтримку Зеленському після його розмови з Трампом

росія наразі контролює 19%, України, включаючи значну частину території на сході та південному сході країни, згідно з відкритими картами поля бою.

На запитання, чи готовий він до переговорів або відмовитися від частини території, щоб припинити війну, Зеленський відповів: "Якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново та дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове путіну".

Він додав, що мирні переговори мають відбуватися тихо. "Не під ракетами, не під безпілотниками".

На запитання, чи може Трамп покласти край війні, Зеленський відповів: "Благослови Боже, так".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та СБУ щодо ситуації на фронті, включаючи Покровський напрямок та Куп'янськ. Він анонсував збільшення далекобійності та влучності українських ударів проти росії.