"Готуємо певні наші кроки на фронті": Зеленський анонсував збільшення ударів проти росії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових та СБУ щодо ситуації на фронті, включаючи Покровський напрямок та Куп'янськ. Він анонсував збільшення далекобійності та влучності українських ударів проти росії.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових і СБУ щодо ситуації на лінії фронту. Про це він повідомив у зверненні 19 жовтня, передає УНН.
Деталі
Йшлось про Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізьку область. Глава держави подякував кожному підрозділу Сил оборони за стійкість. Він також анонсував певні кроки на фронті та відповіді росіянам на кожен їхній удар.
Ми говорили з Головкомом Олександром Сирським, у тому числі щодо нашої далекобійності. Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення росії до реальності
Нагадаємо
Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти впродовж минулого тижня застосували понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів.