росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
Київ • УНН
За тиждень агресор застосував проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет. Володимир Зеленський наголошує, що Росія гальмує мирний процес, і зупинити її можна лише тиском.
російські окупанти майже щодня здійснюють сотні атак на критичну й цивільну інфраструктуру України. Лише цього тижня агресор застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів, повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.
Деталі
Президент зазначив, що Україна ніколи не прагнула війни і погодилися на безумовне припинення вогню.
Ми шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме росія постійно гальмує цей процес - маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що москва не хоче її завершувати
Він додав, що зупинити російського диктатора володимира путіна розмовами не вийде - потрібен тиск.
Світ бачить, що росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає
Нагадаємо
Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував минулої доби 223 бойових зіткнення: окупанти завдали 1 ракетний та 84 авіаційні удари, застосували 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни вночі 19 жовтня атакували Україну 62 ударними БПЛА, з яких близько 40 були "шахеди". Сили оборони збили/подавили ворожі дрони на півночі та сході країни, але 19 БПЛА влучили в 7 локаціях.