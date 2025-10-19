$41.640.00
Ексклюзив
08:44 • 6580 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 24207 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 40596 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 38787 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 42116 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 51259 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 70800 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48010 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49682 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 37171 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський

Київ • УНН

 • 794 перегляди

За тиждень агресор застосував проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет. Володимир Зеленський наголошує, що Росія гальмує мирний процес, і зупинити її можна лише тиском.

росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський

російські окупанти майже щодня здійснюють сотні атак на критичну й цивільну інфраструктуру України. Лише цього тижня агресор застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів, повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.

Деталі

Президент зазначив, що Україна ніколи не прагнула війни і погодилися на безумовне припинення вогню.

Ми шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме росія постійно гальмує цей процес - маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що москва не хоче її завершувати

- заявив Зеленський.

Він додав, що зупинити російського диктатора володимира путіна розмовами не вийде - потрібен тиск.

Світ бачить, що росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає

 - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував минулої доби 223 бойових зіткнення: окупанти завдали 1 ракетний та 84 авіаційні удари, застосували 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни вночі 19 жовтня атакували Україну 62 ударними БПЛА, з яких близько 40 були "шахеди". Сили оборони збили/подавили ворожі дрони на півночі та сході країни, але 19 БПЛА влучили в 7 локаціях.

