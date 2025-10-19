росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський

російські окупанти майже щодня здійснюють сотні атак на критичну й цивільну інфраструктуру України. Лише цього тижня агресор застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів, повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що Україна ніколи не прагнула війни і погодилися на безумовне припинення вогню.

Ми шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме росія постійно гальмує цей процес - маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що москва не хоче її завершувати