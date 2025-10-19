Україна відбила масовану атаку 62 БПЛА: 19 дронів вразили 7 локацій
Вночі 19 жовтня російські війська атакували Україну 62 ударними БПЛА, з яких близько 40 були "шахеди". Сили оборони збили/подавили ворожі дрони на півночі та сході країни, але 19 БПЛА влучили в 7 локаціях.
У ніч на 19 жовтня російські війська атакували Україну 62 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони, повідомляє УНН з посиланням Повітряні сили ЗСУ.
Деталі
Протиповітряна оборона збила/подавила ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Окупанти запускали дрони з міллєрово, курська, орла, шаталово і приморсько-ахтарська, близько 40 із них були "шахеди".
Також було зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 7 локаціях.
Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував минулої доби 223 бойових зіткнення: окупанти завдали 1 ракетний та 84 авіаційні удари, застосували 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів.