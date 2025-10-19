$41.640.00
18 октября, 21:14
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 31187 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 31512 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 35929 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 47828 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 69366 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47257 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49309 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36975 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25815 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
Украина отразила массированную атаку 62 БПЛА: 19 дронов поразили 7 локаций

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Ночью 19 октября российские войска атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локаций.

Украина отразила массированную атаку 62 БПЛА: 19 дронов поразили 7 локаций

В ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину 62 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробности

Противовоздушная оборона сбила/подавила вражеские БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере и востоке страны. Оккупанты запускали дроны из миллерово, курска, орла, шаталово и приморско-ахтарска, около 40 из них были "шахеды".

Также было зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 7 локациях.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.

Евгений Устименко

Украина