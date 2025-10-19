Украина отразила массированную атаку 62 БПЛА: 19 дронов поразили 7 локаций
Киев • УНН
Ночью 19 октября российские войска атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локаций.
В ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину 62 ударными БПЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Подробности
Противовоздушная оборона сбила/подавила вражеские БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере и востоке страны. Оккупанты запускали дроны из миллерово, курска, орла, шаталово и приморско-ахтарска, около 40 из них были "шахеды".
Также было зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 7 локациях.
Напомним
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.