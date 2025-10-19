$41.640.00
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 23582 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 40187 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
18 октября, 10:58 • 38407 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 08:50 • 41826 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 51139 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 70707 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 47976 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49651 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 37162 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский

Киев • УНН

 • 670 просмотра

За неделю агрессор применил против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет. Владимир Зеленский подчеркивает, что Россия тормозит мирный процесс, и остановить ее можно только давлением.

россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский

российские оккупанты почти ежедневно совершают сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Только на этой неделе агрессор применил против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов, сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.

Детали

Президент отметил, что Украина никогда не стремилась к войне и согласилась на безусловное прекращение огня.

Мы искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и в море. Но именно россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что москва не хочет ее завершать

- заявил Зеленский.

Он добавил, что остановить российского диктатора владимира путина разговорами не получится - нужно давление.

Мир видит, что россия реагирует на силу, следовательно, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизнь. Спасибо всем, кто в этом помогает

 - отметил Зеленский.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.

Также Воздушные силы ВСУ сообщали, что россияне ночью 19 октября атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локациях.

