россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - Зеленский
Киев • УНН
За неделю агрессор применил против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет. Владимир Зеленский подчеркивает, что Россия тормозит мирный процесс, и остановить ее можно только давлением.
российские оккупанты почти ежедневно совершают сотни атак на критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Только на этой неделе агрессор применил против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов, сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.
Президент отметил, что Украина никогда не стремилась к войне и согласилась на безусловное прекращение огня.
Мы искали возможности для мира и сами не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и в море. Но именно россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что москва не хочет ее завершать
Он добавил, что остановить российского диктатора владимира путина разговорами не получится - нужно давление.
Мир видит, что россия реагирует на силу, следовательно, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизнь. Спасибо всем, кто в этом помогает
Напомним
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.
Также Воздушные силы ВСУ сообщали, что россияне ночью 19 октября атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локациях.