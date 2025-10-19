"Готовим определенные наши шаги на фронте": Зеленский анонсировал увеличение ударов против россии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных и СБУ о ситуации на фронте, включая Покровское направление и Купянск. Он анонсировал увеличение дальности и точности украинских ударов против россии.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных и СБУ о ситуации на линии фронта. Об этом он сообщил в обращении 19 октября, передает УНН.
Подробности
Речь шла о Покровском направлении, соседних районах, а также Купянске, приграничье Харьковщины и Сумщины, Запорожской области. Глава государства поблагодарил каждое подразделение Сил обороны за стойкость. Он также анонсировал определенные шаги на фронте и ответы россиянам на каждый их удар.
Мы говорили с Главкомом Александром Сырским, в том числе относительно нашей дальнобойности. Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против россии. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение россии к реальности
Напомним
Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты в течение прошлой недели применили более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов.