США не виступають проти теми гарантій безпеки – Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США не проти теми гарантій безпеки для України, а європейська сторона майже готова їх надати. Він наголосив на потребі потужних безпекових гарантій від США, оскільки лише вони можуть вести діалог з росією.
Америка не виступає проти теми гарантій безпеки для України. Європейська сторона майже готова, вже на папері те, що може бути надано з боку європейської сторони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом, передає УНН.
Добре, що ми обговорювали гарантії безпеки й що США не виступають проти цієї теми. Європейська сторона майже готова, воно на папері вже готово, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили про це з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії США, оскільки лише США зараз можуть говорити з росією. Лише Трамп має діалог з рф. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, тому що я побоююсь, моя країна побоюється, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб путін не повернувся до нас з новою агресією
Окрім того, Зеленський заявив, що готовий до будь-яких форматів щодо переговорів, які можуть наблизити Україну до миру.
Я відкритий до варіантів з тристороннім, двостороннім форматом. Я не знаю, чи є якісь інші формати. Я відкритий до будь-яких форматів, які можуть нас наблизити до миру
Доповнення
Президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп обговорили питання безпекових гарантій. Україна розраховує на них та лідерство США.