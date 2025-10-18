США не виступають проти теми гарантій безпеки – Зеленський

Америка не виступає проти теми гарантій безпеки для України. Європейська сторона майже готова, вже на папері те, що може бути надано з боку європейської сторони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом, передає УНН.

Добре, що ми обговорювали гарантії безпеки й що США не виступають проти цієї теми. Європейська сторона майже готова, воно на папері вже готово, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили про це з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії США, оскільки лише США зараз можуть говорити з росією. Лише Трамп має діалог з рф. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, тому що я побоююсь, моя країна побоюється, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб путін не повернувся до нас з новою агресією