США не выступают против темы гарантий безопасности – Зеленский

Америка не выступает против темы гарантий безопасности для Украины. Европейская сторона почти готова, уже на бумаге то, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом, передает УНН.

Хорошо, что мы обсуждали гарантии безопасности и что США не выступают против этой темы. Европейская сторона почти готова, оно на бумаге уже готово, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны. Мы говорили об этом с точки зрения того, что нам нужны гарантии безопасности США, поскольку только США сейчас могут говорить с россией. Только Трамп имеет диалог с рф. Нам нужны мощные гарантии безопасности, потому что я опасаюсь, моя страна опасается, что даже после прекращения огня нам все равно понадобятся гарантии безопасности, чтобы путин не вернулся к нам с новой агрессией