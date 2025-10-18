США не выступают против темы гарантий безопасности – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США не против темы гарантий безопасности для Украины, а европейская сторона почти готова их предоставить. Он отметил необходимость мощных гарантий безопасности от США, поскольку только они могут вести диалог с россией.
Америка не выступает против темы гарантий безопасности для Украины. Европейская сторона почти готова, уже на бумаге то, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом, передает УНН.
Хорошо, что мы обсуждали гарантии безопасности и что США не выступают против этой темы. Европейская сторона почти готова, оно на бумаге уже готово, что может быть предоставлено со стороны европейской стороны. Мы говорили об этом с точки зрения того, что нам нужны гарантии безопасности США, поскольку только США сейчас могут говорить с россией. Только Трамп имеет диалог с рф. Нам нужны мощные гарантии безопасности, потому что я опасаюсь, моя страна опасается, что даже после прекращения огня нам все равно понадобятся гарантии безопасности, чтобы путин не вернулся к нам с новой агрессией
Кроме того, Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров, которые могут приблизить Украину к миру.
Я открыт к вариантам с трехсторонним, двусторонним форматом. Я не знаю, есть ли какие-то другие форматы. Я открыт к любым форматам, которые могут нас приблизить к миру
Зеленский и Трамп провели более двух часов с ведущими советниками - СМИ17.10.25, 23:16 • 1638 просмотров
Дополнение
Президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп обсудили вопрос гарантий безопасности. Украина рассчитывает на них и лидерство США.