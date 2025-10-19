Зеленский призвал Трампа быть жестче с путиным и заявил о готовности к встрече в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа быть жестче в отношении российского диктатора Владимира Путина. Он также заявил, что готов присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште и остается оптимистичным, несмотря на то, что США не предоставили ему оружие, о котором он просил, пишет УНН со ссылкой на интервью Зеленского.

Детали

В эксклюзивном интервью, записанном в пятницу, ведущей программы "Встреча с прессой" на NBC News Кристен Уэлкер украинский лидер заявил, что Трампу нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем он оказывал на ХАМАС во время своего недавнего успеха в обеспечении прекращения огня в Газе.

"Путин – нечто подобное, но сильнее ХАМАС" - сказал Зеленский, подчеркнув, что война масштабнее, а российская армия является второй по величине в мире, добавил он, "и поэтому нужно большее давление".

Зеленский надеялся, что частью этого давления будет поставка американских ракет "Томагавк" дальнего радиуса действия, которые можно было бы использовать для удара глубоко в территорию России.

Трамп публично озвучил возможность поставки Украине ракет "Томагавк", но, похоже, не оправдал ожидания относительно сделки, когда встретился с Зеленским в Белом доме в пятницу, через день после телефонного разговора с Путиным.

Зеленский, который пообщался с NBC News вскоре после этого визита, сказал, что "хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня не сказал "да".

США не выступают против темы гарантий безопасности – Зеленский

Путин заявил, что поставки Украине ракет "Томагавк" станут "качественно новым этапом эскалации". Зеленский сказал, что Путин "боится, что Соединенные Штаты поставят нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем".

После разговора с Путиным Трамп объявил, что встретится с президентом России в Будапеште, Венгрия, для второго раунда личных переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.

Зеленский назвал Путина "террористом" во время интервью NBC News, но повторил свою готовность встретиться с президентом России лицом к лицу.

"Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии", – сказал он. "Как могут быть какие-то соглашения без нас о нас?"

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов".

Последняя попытка Трампа добиться встречи двух лидеров провалилась после первоначального оптимизма, поскольку Кремль отклонил усилия США.

Последний визит Зеленского в США состоялся на фоне того, как Россия на прошлой неделе нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины дронами и ракетами, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. Украина проводит собственную кампанию, направленную против поставок энергоносителей России, пытаясь нанести экономический ущерб Кремлю.

"Мы не проиграем эту войну, а Путин не выиграет", – сказал Зеленский.

Вот почему он действительно эскалирует авиаудары" – добавил Зеленский, заявив, что Путин хочет "энергетической катастрофы этой зимой, атакуя нас".

Трамп заявил в сообщении в социальных сетях после встречи с Зеленским, что Украина и Россия "должны остановиться там, где они есть", и что пришло время "прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ".

Европейские лидеры выразили полную поддержку Зеленскому после его разговора с Трампом

Россия в настоящее время контролирует 19% Украины, включая значительную часть территории на востоке и юго-востоке страны, согласно открытым картам поля боя.

На вопрос, готов ли он к переговорам или отказаться от части территории, чтобы прекратить войну, Зеленский ответил: "Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину".

Он добавил, что мирные переговоры должны проходить тихо. "Не под ракетами, не под беспилотниками".

На вопрос, может ли Трамп положить конец войне, Зеленский ответил: "Благослови Бог, да".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных и СБУ о ситуации на фронте, включая Покровское направление и Купянск. Он анонсировал увеличение дальности и точности украинских ударов против России.