Зеленский призвал Трампа быть жестче с путиным и заявил о готовности к встрече в Будапеште

$41.640.00
48.520.00
ukenru
14:19 • 1994 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
09:24 • 10749 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 19674 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 36223 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 50247 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 46239 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45762 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53099 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 71969 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48521 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
85%
748мм
Популярные новости
БПЛА атаковали российский Оренбург: горит крупнейший в мире газовый комплекс19 октября, 05:33 • 12325 просмотра
Посланник Трампа Виткофф давил на украинскую делегацию по поводу передачи россии Донецкой области - WP19 октября, 06:30 • 17722 просмотра
В Германии среди украинских беженцев выявили сотни граждан Венгрии - Welt19 октября, 08:15 • 5160 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 20372 просмотра
Пророссийский евродепутат от Румынии пригрозила "переломать ноги Зеленскому"Photo13:06 • 6284 просмотра
публикации
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 20603 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 107290 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 129001 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 152616 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 116849 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Блогеры
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Государственная граница Украины
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 25450 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 31970 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 49021 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 52326 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 79796 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Грибы

Зеленский призвал Трампа быть жестче с путиным и заявил о готовности к встрече в Будапеште

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа усилить давление на путина и заявил о готовности присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште. Он остается оптимистичным, несмотря на непредоставление США запрашиваемого оружия.

Зеленский призвал Трампа быть жестче с путиным и заявил о готовности к встрече в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа быть жестче в отношении российского диктатора Владимира Путина. Он также заявил, что готов присоединиться к их будущему саммиту в Будапеште и остается оптимистичным, несмотря на то, что США не предоставили ему оружие, о котором он просил, пишет УНН со ссылкой на интервью Зеленского.

Детали

В эксклюзивном интервью, записанном в пятницу, ведущей программы "Встреча с прессой" на NBC News Кристен Уэлкер украинский лидер заявил, что Трампу нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем он оказывал на ХАМАС во время своего недавнего успеха в обеспечении прекращения огня в Газе.

"Путин – нечто подобное, но сильнее ХАМАС"

- сказал Зеленский, подчеркнув, что война масштабнее, а российская армия является второй по величине в мире, добавил он, "и поэтому нужно большее давление".

Зеленский надеялся, что частью этого давления будет поставка американских ракет "Томагавк" дальнего радиуса действия, которые можно было бы использовать для удара глубоко в территорию России.

Трамп публично озвучил возможность поставки Украине ракет "Томагавк", но, похоже, не оправдал ожидания относительно сделки, когда встретился с Зеленским в Белом доме в пятницу, через день после телефонного разговора с Путиным.

Зеленский, который пообщался с NBC News вскоре после этого визита, сказал, что "хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня не сказал "да".

США не выступают против темы гарантий безопасности – Зеленский18.10.25, 00:55 • 3450 просмотров

Путин заявил, что поставки Украине ракет "Томагавк" станут "качественно новым этапом эскалации". Зеленский сказал, что Путин "боится, что Соединенные Штаты поставят нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем".

После разговора с Путиным Трамп объявил, что встретится с президентом России в Будапеште, Венгрия, для второго раунда личных переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.

Зеленский назвал Путина "террористом" во время интервью NBC News, но повторил свою готовность встретиться с президентом России лицом к лицу.

"Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии", – сказал он. "Как могут быть какие-то соглашения без нас о нас?"

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов".

Последняя попытка Трампа добиться встречи двух лидеров провалилась после первоначального оптимизма, поскольку Кремль отклонил усилия США.

Последний визит Зеленского в США состоялся на фоне того, как Россия на прошлой неделе нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины дронами и ракетами, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. Украина проводит собственную кампанию, направленную против поставок энергоносителей России, пытаясь нанести экономический ущерб Кремлю.

"Мы не проиграем эту войну, а Путин не выиграет", – сказал Зеленский.

Вот почему он действительно эскалирует авиаудары" – добавил Зеленский, заявив, что Путин хочет "энергетической катастрофы этой зимой, атакуя нас".

Трамп заявил в сообщении в социальных сетях после встречи с Зеленским, что Украина и Россия "должны остановиться там, где они есть", и что пришло время "прекратить убийства и заключить СДЕЛКУ".

Европейские лидеры выразили полную поддержку Зеленскому после его разговора с Трампом18.10.25, 04:11 • 13626 просмотров

Россия в настоящее время контролирует 19% Украины, включая значительную часть территории на востоке и юго-востоке страны, согласно открытым картам поля боя.

На вопрос, готов ли он к переговорам или отказаться от части территории, чтобы прекратить войну, Зеленский ответил: "Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы остались, а не давать что-то дополнительное Путину".

Он добавил, что мирные переговоры должны проходить тихо. "Не под ракетами, не под беспилотниками".

На вопрос, может ли Трамп положить конец войне, Зеленский ответил: "Благослови Бог, да".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военных и СБУ о ситуации на фронте, включая Покровское направление и Купянск. Он анонсировал увеличение дальности и точности украинских ударов против России.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Украина