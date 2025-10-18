Европейские лидеры выразили полную поддержку Зеленскому после его разговора с Трампом

Европейские лидеры после разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским выразили ему полную поддержку, передает УНН со ссылкой на страницу Александра Стубба, Антониу Кошты, Фридриха Мерца, Кира Стармера в социальной сети Х.

Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Европа продолжает поддерживать Украину и эта поддержка предусматривает военную и финансовую помощь, гарантии безопасности, прекращение огня и мирный процесс.

Только что завершил разговор с @ZelenskyyUa и европейскими лидерами. Мы твердо поддерживаем Украину - говорится в сообщении политика.

По словам Стубба, эта поддержка предусматривает военную и финансовую помощь, гарантии безопасности, прекращение огня и мирный процесс.

Стубб добавил, что работа продолжается. "Никто не хочет, чтобы эта война закончилась, больше чем украинцы", - подчеркнул он.

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что на следующей неделе будут обсуждены конкретные шаги для усиления нашей поддержки и усиления давления на Россию в стремлении к миру.

Имел разговор с @ZelenskyyUa и европейскими лидерами после встречи с президентом Трампом. На следующей неделе на #EUCO мы обсудим конкретные шаги для усиления нашей поддержки и усиления давления на Россию в стремлении к миру - написал он в соцсети Х.

Кошта отметил, что общей целью остается справедливый и прочный мир для Украины. Военная, финансовая и дипломатическая поддержка, а также гарантии безопасности, важны для ее достижения. "Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами для достижения этой цели", - подчеркнул он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что после встречи Зеленского с Трампом европейские лидеры скоординировали и будут сопровождать следующие шаги.

"Президент @ZelenskyyUa имеет полную поддержку Германии и наших европейских друзей на пути к миру. После его встречи с президентом Трампом мы скоординировали и будем сопровождать следующие шаги. Украине сейчас нужен мирный план", - написал он в соцсети Х.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия будет продолжать направлять гуманитарную помощь и военную поддержку.

"Продуктивный разговор сегодня вечером с @ZelenskyyUa, другими европейскими лидерами и @SecGenNATO. Я подтвердил нашу непоколебимую приверженность Украине перед лицом российской агрессии, Великобритания будет продолжать направлять гуманитарную помощь и военную поддержку. Мы должны видеть справедливый и прочный мир", - написал Стармер в соцсети Х.

В пятницу, 17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами и руководством ЕС и НАТО разговор с Дональдом Трампом. Он подчеркнул важность защиты жизней и усиления безопасности в Европе.

