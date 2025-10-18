Европейские лидеры выразили полную поддержку Зеленскому после его разговора с Трампом
Киев • УНН
Европейские лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейского совета Антониу Кошту, выразили полную поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом. Они подтвердили военную, финансовую и дипломатическую помощь, а также гарантии безопасности для Украины.
Детали
Президент Финляндии Александр Стубб после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что Европа продолжает поддерживать Украину и эта поддержка предусматривает военную и финансовую помощь, гарантии безопасности, прекращение огня и мирный процесс.
Только что завершил разговор с @ZelenskyyUa и европейскими лидерами. Мы твердо поддерживаем Украину
Стубб добавил, что работа продолжается. "Никто не хочет, чтобы эта война закончилась, больше чем украинцы", - подчеркнул он.
Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что на следующей неделе будут обсуждены конкретные шаги для усиления нашей поддержки и усиления давления на Россию в стремлении к миру.
Имел разговор с @ZelenskyyUa и европейскими лидерами после встречи с президентом Трампом. На следующей неделе на #EUCO мы обсудим конкретные шаги для усиления нашей поддержки и усиления давления на Россию в стремлении к миру
Кошта отметил, что общей целью остается справедливый и прочный мир для Украины. Военная, финансовая и дипломатическая поддержка, а также гарантии безопасности, важны для ее достижения. "Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами для достижения этой цели", - подчеркнул он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что после встречи Зеленского с Трампом европейские лидеры скоординировали и будут сопровождать следующие шаги.
"Президент @ZelenskyyUa имеет полную поддержку Германии и наших европейских друзей на пути к миру. После его встречи с президентом Трампом мы скоординировали и будем сопровождать следующие шаги. Украине сейчас нужен мирный план", - написал он в соцсети Х.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия будет продолжать направлять гуманитарную помощь и военную поддержку.
"Продуктивный разговор сегодня вечером с @ZelenskyyUa, другими европейскими лидерами и @SecGenNATO. Я подтвердил нашу непоколебимую приверженность Украине перед лицом российской агрессии, Великобритания будет продолжать направлять гуманитарную помощь и военную поддержку. Мы должны видеть справедливый и прочный мир", - написал Стармер в соцсети Х.
Напомним
В пятницу, 17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами и руководством ЕС и НАТО разговор с Дональдом Трампом. Он подчеркнул важность защиты жизней и усиления безопасности в Европе.
