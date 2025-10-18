Європейські лідери висловили повну підтримку Зеленському після його розмови з Трампом

Європейські лідери після розмови з Президентом України Володимиром Зеленським висловили йому повну підтримку, передає УНН з посиланням на сторінку Александра Стубба, Антоніу Кошти, Фрідріха Мерца, Кіра Стармера у соціальній мережі Х.

Президент Фінляндії Александр Стубб після розмови з Володимиром Зеленським заявив, що Європа продовжує підтримувати Україну і ця підтримка передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню та мирний процес.

Щойно завершив розмову з @ZelenskyyUa та європейськими лідерами. Ми твердо підтримуємо Україну - йдеться у дописі політика.

За словами Стубба, ця підтримка передбачає військову та фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню та мирний процес.

Стубб додав, що робота триває. "Ніхто не хоче, щоб ця війна закінчилася, більше ніж українці", - наголосив він.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що наступного тижня будуть обговорені конкретні кроки для посилення нашої підтримки та посилення тиску на Росію у прагненні до миру.

Мав розмову з @ZelenskyyUa та європейськими лідерами після зустрічі з президентом Трампом. На наступному тижні на #EUCO ми обговоримо конкретні кроки для посилення нашої підтримки та посилення тиску на Росію у прагненні до миру - написав він в соцмережі Х.

Кошта зазначив, що спільною метою залишається справедливий та тривалий мир для України. Військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також гарантії безпеки, є важливими для її досягнення. "Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами для досягнення цієї мети", - підкреслив він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що після зустрічі Зеленського з Трампом європейські лідери скоординували та будемо супроводжувати наступні кроки.

"Президент @ZelenskyyUa має повну підтримку Німеччини та наших європейських друзів на шляху до миру. Після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординували та будемо супроводжувати наступні кроки. Україні зараз потрібен мирний план", - написав він в соцмережі Х.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія продовжуватиме надсилати гуманітарну допомогу та військову підтримку.

"Продуктивна розмова сьогодні ввечері з @ZelenskyyUa, іншими європейськими лідерами та @SecGenNATO. Я підтвердив нашу непохитну відданість Україні перед обличчям російської агресії, Велика Британія продовжуватиме надсилати гуманітарну допомогу та військову підтримку. Ми повинні бачити справедливий та тривалий мир", - написав Стармер в соцмережі Х.

У п'ятницю, 17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами та керівництвом ЄС і НАТО розмову з Дональдом Трампом. Він наголосив на важливості захисту життів та посилення безпеки в Європі.

Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні