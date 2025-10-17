Возможно, путин пытается выиграть время - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп предположил, что российский диктатор владимир путин, возможно, тянет время, предлагая еще один очный саммит с лидером США. Трамп провел разговор с путиным и заявил о встрече команд США и россии, а также своей встрече с путиным в Венгрии.
Президент США Дональд Трамп предположил, что, возможно, российский диктатор владимир путин тянет время. Об этом он сказал во время встречи с Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Трампа спросили, тянет ли путин время, предлагая провести еще один очный саммит с лидером США.
На вопрос, тянет ли путин время, Трамп ответил: "Возможно. Меня всю жизнь обыгрывали лучшие из них. Но я достаточно хорошо разбираюсь в этом деле, если он хочет заключить сделку".
Дополнение
16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между рф и Украиной.
Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с Путиным.
Также Трамп заявил, что проведет с российским диктатором владимиром путиным двустороннюю встречу в Венгрии, но он будет на связи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.