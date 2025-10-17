Можливо, путін намагається виграти час - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп припустив, що російський диктатор володимир путін, можливо, тягне час, пропонуючи ще один очний саміт із лідером США. Трамп провів розмову з путіним та заявив про зустріч команд США та росії, а також свою зустріч з путіним в Угорщині.
Президент США Дональд Трамп припустив, що можливо, російський диктатор володимир путін тягне час. Про це він сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Трампа запитали, чи тягне путін час, пропонуючи провести ще один очний саміт із лідером США.
На запитання, чи путін тягне час, Трамп відповів: "Можливо. Мене все життя обігравали найкращі з них. Але я досить добре розуміюся на цій справі, якщо він хоче укласти угоду".
Доповнення
16 жовтня напередодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.
Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним.
Також Трамп заявив, що проведе із російським диктатором володимиром путіним двосторонню зустріч в Угорщині, але він буде на зв’язку із Президентом України Володимиром Зеленським.