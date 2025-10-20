$41.730.10
15:34 • 5762 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 12469 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
12:10 • 17057 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 26962 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 56882 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 28566 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 29506 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11166 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25781 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26375 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Российский шпион заявил, что Путина в Будапеште планируют убить по сговору британских спецслужб

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

Бывший агент СВР Андрей Безруков предупредил Владимира Путина о британском заговоре с целью его убийства в Будапеште. Он призвал перенести встречу с Дональдом Трампом в Дубай.

Российский шпион заявил, что Путина в Будапеште планируют убить по сговору британских спецслужб

Российский диктатор Владимир Путин получил "серьезное предупреждение" от бывшего агента СВР Андрея Безрукова о якобы британском заговоре с целью его убийства, если он решит поехать в Венгрию на встречу с Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Express, пишет УНН.

Подробности

Безруков призвал перенести встречу в Дубай, чтобы избежать "абсолютно коварной операции" со стороны британцев. 

У меня очень, очень серьезные опасения по поводу Будапешта

– отметил он. 

Безрукова разоблачили, когда ФБР задержало российскую гламурную шпионку Анну Чепмен, которая тогда была гражданкой Великобритании. Оба участвовали в обмене шпионами с участием 10 российских агентов в том же году.

Зеленский о встрече Трампа и Путина в Будапеште: президент США хочет окончания войны20.10.25, 11:40 • 2406 просмотров

Сегодня 65-летний Безруков преподает в московском институте международных отношений и работает советником в "Роснефти".

Весь менталитет британцев устроен таким образом, что если Путина не существует, то нет проблем... во-первых, Россия распадется 

– заявил Безруков в эфире российского государственного телевидения.

рф "глубоко и серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом - МИД россии20.10.25, 05:47 • 4334 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Дубай
Дональд Трамп
Венгрия
Будапешт