Российский шпион заявил, что Путина в Будапеште планируют убить по сговору британских спецслужб
Киев • УНН
Бывший агент СВР Андрей Безруков предупредил Владимира Путина о британском заговоре с целью его убийства в Будапеште. Он призвал перенести встречу с Дональдом Трампом в Дубай.
Российский диктатор Владимир Путин получил "серьезное предупреждение" от бывшего агента СВР Андрея Безрукова о якобы британском заговоре с целью его убийства, если он решит поехать в Венгрию на встречу с Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Express, пишет УНН.
Подробности
Безруков призвал перенести встречу в Дубай, чтобы избежать "абсолютно коварной операции" со стороны британцев.
У меня очень, очень серьезные опасения по поводу Будапешта
Безрукова разоблачили, когда ФБР задержало российскую гламурную шпионку Анну Чепмен, которая тогда была гражданкой Великобритании. Оба участвовали в обмене шпионами с участием 10 российских агентов в том же году.
Сегодня 65-летний Безруков преподает в московском институте международных отношений и работает советником в "Роснефти".
Весь менталитет британцев устроен таким образом, что если Путина не существует, то нет проблем... во-первых, Россия распадется
