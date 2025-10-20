Российский диктатор Владимир Путин получил "серьезное предупреждение" от бывшего агента СВР Андрея Безрукова о якобы британском заговоре с целью его убийства, если он решит поехать в Венгрию на встречу с Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Express, пишет УНН.

Безруков призвал перенести встречу в Дубай, чтобы избежать "абсолютно коварной операции" со стороны британцев.

У меня очень, очень серьезные опасения по поводу Будапешта

Безрукова разоблачили, когда ФБР задержало российскую гламурную шпионку Анну Чепмен, которая тогда была гражданкой Великобритании. Оба участвовали в обмене шпионами с участием 10 российских агентов в том же году.

Сегодня 65-летний Безруков преподает в московском институте международных отношений и работает советником в "Роснефти".

Весь менталитет британцев устроен таким образом, что если Путина не существует, то нет проблем... во-первых, Россия распадется