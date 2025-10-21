Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого дому
Київ • УНН
Планування саміту між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним тимчасово призупинено. Трамп вважає, що сторони ще недостатньо готові до повноцінних переговорів, попри продуктивні попередні консультації.
Підготовка до можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та глави рф володимира путіна у Будапешті тимчасово призупинена. Про це повідомив старший кореспондент Білого дому Гарретт Гейк, посилаючись на джерела серед високопоставлених чиновників США, пише УНН.
Деталі
За даними Гарретта Гейка, планування саміту Трампа і путіна наразі зупинено. Хоча попередні консультації між міністром закордонних справ США Марко Рубіо та главою МЗС рф сергієм лавровим виявилися "продуктивними", президент США дійшов висновку, що обидві сторони поки недостатньо готові до повноцінних переговорів.
Президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз
Нагадаємо
Після телефонної розмови Трампа з путіним напередодні зустрічі американського президента із українським, було повідомлено, що Трамп та путін можуть зустрітися у Будапешті.
Зустріч держсекретаря США та міністра закордонних справ росії була запланована на 30 жовтня в Будапешті. Ця зустріч мала передувати можливому саміту США-рф.
Нещодавно з'явилась інформація, що російський диктатор володимир путін нібито отримав "серйозне попередження" від колишнього агента СВР Андрія Безрукова про "британську змову з метою його вбивства", якщо він вирішить поїхати до Угорщини на зустріч з Трампом.
Болгарія готова дозволити проліт літака володимира путіна над своєю територією для зустрічі з Дональдом Трампом у Будапешті. Про це заявив глава МЗС Болгарії Георгій Георгієв
