Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal

Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 7816 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 13020 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 13352 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 14916 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 14989 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
07:32 • 14214 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
06:03 • 27770 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20300 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
21 жовтня, 05:00 • 17167 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Трамп оголосив про початок будівництва нового бального залу в Білому домі (відео)Photo21 жовтня, 02:07 • 5178 перегляди
Китайська Unitree Robotics представила нового біонічного гуманоїдного робота PhotoVideo21 жовтня, 02:37 • 16982 перегляди
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 7740 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20454 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18670 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 18794 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202606:03 • 27774 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 36290 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 93476 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 64812 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Білоус
Віктор Орбан
Кір Стармер
Україна
Угорщина
Білий дім
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 20559 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 21674 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 78007 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 72687 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 92564 перегляди
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Золото
The Washington Post

Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal

Київ • УНН

 • 1784 перегляди

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Зеленським у Вашингтоні заявив, що його пріоритетом є припинення війни. Він також дав зрозуміти, що не зацікавлений у будь-якому конкретному територіальному результаті.

Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal

Трамп повідомив Зеленському, що про надання далекобійних ракет "Томагавк" найближчим часом не йдеться, а головним пріоритетом очільник Білого дому бачить припинення вогню у війні росії проти України, не зважаючи на "територіальні" обгрунтування будь-якої зі сторін.

Передає УНН із посиланням на WSJ.

Деталі

Під час зустрічі з президентом Зеленським у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп був прямолінійний та висловлював розчарування, відмовляючись заглибитись у рутинні моменти і не фокусуючи увагу на принесені карти української оборони проти навали рф.

Натомість Трамп наголосив Зеленському, що він не прив'язаний до жодного конкретного територіального результату, а його головним пріоритетом є завершення війни. Як розповіли джерела WSJ, Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна очікувати отримання далекобійних ракет "Томагавк" найближчим часом.

У понеділок Трамп визнав, що йому набагато важче подолати розрив між Зеленським та путіним.

Це виявилося неприємним, тому що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного

- пояснив Трамп журналістам у Білому домі.

WSJ нагадує, що свою увагу на війну рф в Україні, президент-республіканець знову звернув після досягнення угоди на Близькому Сході. Наразі, Трамп не залишає надії зустрітися з президентом рф у Будапешті. Президент США бачить відновлення своїх зусиль щодо припинення війни рф в Україні саме через чергову зустріч з очільником кремля.

Водночас агресія рф в Україні продовжується, складні територіальні суперечки здається не мають дипломатичного вирішення, за умови збереження прагнення рф використовувати чергові спроби захопити силою частини української території. Незважаючи на величезні жертви серед особового складу зс рф, кремль не полишає надію витіснити позиції українських оборонців, як на Донбасі, так і на інших територіях держави. 

пєсков ухилився від відповіді: готовність рф до поділу на лінії фронту в кремлі не підтверджена29.08.25, 14:04 • 3285 переглядiв

При цьому знову з'явились чутки про деякий "обмін територіями", але як відомо, в Україні поступки не вважають прийнятними. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що позиція росіян щодо Донбасу не змінилася: вони вимагають від України віддати Донецьку та Луганську області. російський диктатор володимир путін потребує Донбасу в адміністративних межах, аби показати перемогу у війні

Крім того, за даними The Washington Post, посланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області росіянам, аргументуючи це російськомовністю населення.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами, 20 жовтня, зазначав, що війна залишається непередбачуваною й Україна все ще має шанс на перемогу.

Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN21.10.25, 08:00 • 17167 переглядiв

Ігор Тележніков

