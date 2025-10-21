Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Зеленським у Вашингтоні заявив, що його пріоритетом є припинення війни. Він також дав зрозуміти, що не зацікавлений у будь-якому конкретному територіальному результаті.
Трамп повідомив Зеленському, що про надання далекобійних ракет "Томагавк" найближчим часом не йдеться, а головним пріоритетом очільник Білого дому бачить припинення вогню у війні росії проти України, не зважаючи на "територіальні" обгрунтування будь-якої зі сторін.
Передає УНН із посиланням на WSJ.
Деталі
Під час зустрічі з президентом Зеленським у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп був прямолінійний та висловлював розчарування, відмовляючись заглибитись у рутинні моменти і не фокусуючи увагу на принесені карти української оборони проти навали рф.
Натомість Трамп наголосив Зеленському, що він не прив'язаний до жодного конкретного територіального результату, а його головним пріоритетом є завершення війни. Як розповіли джерела WSJ, Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна очікувати отримання далекобійних ракет "Томагавк" найближчим часом.
У понеділок Трамп визнав, що йому набагато важче подолати розрив між Зеленським та путіним.
Це виявилося неприємним, тому що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного
WSJ нагадує, що свою увагу на війну рф в Україні, президент-республіканець знову звернув після досягнення угоди на Близькому Сході. Наразі, Трамп не залишає надії зустрітися з президентом рф у Будапешті. Президент США бачить відновлення своїх зусиль щодо припинення війни рф в Україні саме через чергову зустріч з очільником кремля.
Водночас агресія рф в Україні продовжується, складні територіальні суперечки здається не мають дипломатичного вирішення, за умови збереження прагнення рф використовувати чергові спроби захопити силою частини української території. Незважаючи на величезні жертви серед особового складу зс рф, кремль не полишає надію витіснити позиції українських оборонців, як на Донбасі, так і на інших територіях держави.
пєсков ухилився від відповіді: готовність рф до поділу на лінії фронту в кремлі не підтверджена29.08.25, 14:04 • 3285 переглядiв
При цьому знову з'явились чутки про деякий "обмін територіями", але як відомо, в Україні поступки не вважають прийнятними. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що позиція росіян щодо Донбасу не змінилася: вони вимагають від України віддати Донецьку та Луганську області. російський диктатор володимир путін потребує Донбасу в адміністративних межах, аби показати перемогу у війні
Крім того, за даними The Washington Post, посланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області росіянам, аргументуючи це російськомовністю населення.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами, 20 жовтня, зазначав, що війна залишається непередбачуваною й Україна все ще має шанс на перемогу.
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN21.10.25, 08:00 • 17167 переглядiв