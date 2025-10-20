Донбас потрібен путіну, щоб показати, що він виграв війну - Зеленський

Донбас у його адміністративних межах потрібен російському диктатору володимиру путіну, щоб показати, що він нібито виграв війну. При цьому він не маю наміру серйозно вкладатися в розвиток цього регіону, заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

Я як Президент кожного дня ухвалюю різні рішення і не боюсь цього. Просто є якісь речі, які ти не в праві робити. Для чого путіну потрібні адміністративні межі Донбасу? Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори і потім кинуть все це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно. Крим став перлиною? І там немає ніяких бойових дій. Ні, не став. Це говорить про ставлення - підкреслив Зеленський.

Зеленський також висловив переконання, що росія не припинить війни і, отримавши Донбас, нападе через кілька років.

Я вважаю, у нього складна історія, тому що він хоче показати, що він виграв війну, і йому для цього потрібні адміністративні межі Донбасу. Але тут є момент. Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно - це така система там в росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це казав. На певному етапі я підтримав безумовний ceasefire та інші ініціативи президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо і так, щоб це було надійно. І зараз ми в тій точці, коли американський президент Трамп дає путіну ще один шанс - додав глава держави.

За словами Зеленського зараз багато залежить від позиції Сполучених Штатів, які зараз у переговорному процесі займають позицію посередині. При цьому ніхто не вийде переможцем, якщо тиск буде лише на Україну.

Навіть коли вам здається, що ви в глухому куті, він не такий ще глухий. Це раз. Друга історія - ніколи не треба робити нічого поганого для свого дому. І це пріоритет. Якщо конфігурація, де Америка посередині, це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу "рускім" - підсумував Президент.

Доповнення

Зеленський повідомив, що Сили оборони воюють проти росії, тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Україна наблизилась до можливого закінчення війни, але це не значить, що вона точно закінчиться.

Також президент США Дональд Трамп на хвилі успіху на Близькому Сході хоче закінчити війну рф проти України.