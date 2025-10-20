росіяни хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, їх позиція незмінна - Зеленський

Позиція росіян щодо Донбасу не змінилася. Загарбники так само вимагають, щоб Україна віддала Донецьку і Луганську області, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Думка "рускіх" не змінилася. Вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Не повністю зі сходу - а саме з Донбасу. Повністю з Донецької та Луганської областей. Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Я пояснив і президенту Трампу, і пану Віткоффу - підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що так званий "референдум" за приєднання до росії відбувся на Донбасі після його окупації і тому він незаконний.

Ми розуміємо, що пан Віткофф просто передає, що росія має на увазі. Це не означає, що це його точка зору. Принаймні він так це говорить. Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження. Історія в тому, що "рускі" кажуть, що вони провели начебто референдум серед "рускіх" людей на Донбасі і вони начебто хочуть в росію. Але спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне і очевидно незаконне, що назвали "референдумом" - підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський також підкреслив що заяви росіян далекі від реальності. Території України не можуть стати їхніми тому, що їх зробили частиною рф згідно з конституцією держави-агресора.

Ці сигнали "рускіх" настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим "референдумом" пройшло 10 років. Ви розумієте, в чому не збігається? Пан Віткофф каже, що воно внесене в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області рф, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель - підсумував Зеленський.

Наостанок Зеленський додав, що поки що не зрозуміло, чи готові росіяни в обмін на Донбас повернути Україні окуповані частини Херсонщини і Запоріжжя.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про останні дипломатичні зусилля і бачить зараз "правильний момент" для поштовху ситуації до завершення війни.