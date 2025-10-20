росіяни хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, їх позиція незмінна - Зеленський

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 3468 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 15131 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 8288 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 13515 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 17706 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 22778 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 62071 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97099 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 52937 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47283 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярнi новини
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 28965 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 14455 перегляди
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святихPhoto20 жовтня, 01:06 • 10921 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 23391 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 19677 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 15134 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 10704 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97101 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 64724 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 143764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 52053 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 54794 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 73724 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 72698 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 98968 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
The New York Times
Золото

росіяни хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, їх позиція незмінна - Зеленський

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що позиція росіян щодо Донбасу не змінилася: вони вимагають від України віддати Донецьку та Луганську області. Зеленський наголосив, що так званий "референдум" був незаконним, а вимоги рф далекі від реальності.

росіяни хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, їх позиція незмінна - Зеленський

Позиція росіян щодо Донбасу не змінилася. Загарбники так само вимагають, щоб Україна віддала Донецьку і Луганську області, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

Думка "рускіх" не змінилася. Вони хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу. Не повністю зі сходу - а саме з Донбасу. Повністю з Донецької та Луганської областей. Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Я пояснив і президенту Трампу, і пану Віткоффу

- підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що так званий "референдум" за приєднання до росії відбувся на Донбасі після його окупації і тому він незаконний.

Ми розуміємо, що пан Віткофф просто передає, що росія має на увазі. Це не означає, що це його точка зору. Принаймні він так це говорить. Я йому чітко сказав, що є деяке оманливе враження. Історія в тому, що "рускі" кажуть, що вони провели начебто референдум серед "рускіх" людей на Донбасі і вони начебто хочуть в росію. Але спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне і очевидно незаконне, що назвали "референдумом" 

- підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський також підкреслив що заяви росіян далекі від реальності. Території України не можуть стати їхніми тому, що їх зробили частиною рф згідно з конституцією держави-агресора.

Ці сигнали "рускіх" настільки далекі від реальності, що між початком окупації і так званим "референдумом" пройшло 10 років. Ви розумієте, в чому не збігається? Пан Віткофф каже, що воно внесене в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз, що якщо завтра путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області рф, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель

 - підсумував Зеленський.

Наостанок Зеленський додав, що поки що не зрозуміло, чи готові росіяни в обмін на Донбас повернути Україні окуповані частини Херсонщини і Запоріжжя.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про останні дипломатичні зусилля і бачить зараз "правильний момент" для поштовху ситуації до завершення війни.

Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на росію. Тиск на того, хто почав війну, - це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами

- написав Зеленський у соцмережах.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дипломатка
Державний кордон України
Володимир Путін
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Херсонська область
Володимир Зеленський
Україна