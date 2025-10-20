$41.730.10
россияне хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, их позиция неизменна - Зеленский

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что позиция россиян по Донбассу не изменилась: они требуют от Украины отдать Донецкую и Луганскую области. Зеленский подчеркнул, что так называемый "референдум" был незаконным, а требования рф далеки от реальности.

россияне хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, их позиция неизменна - Зеленский

Позиция россиян по Донбассу не изменилась. Захватчики так же требуют, чтобы Украина отдала Донецкую и Луганскую области, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Подробности

Мнение "русских" не изменилось. Они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока – а именно из Донбасса. Полностью из Донецкой и Луганской областей. Я объяснил, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Я объяснил и президенту Трампу, и господину Виткоффу

- подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что так называемый "референдум" за присоединение к россии состоялся на Донбассе после его оккупации и поэтому он незаконен.

Мы понимаем, что господин Виткофф просто передает, что россия имеет в виду. Это не значит, что это его точка зрения. По крайней мере, он так это говорит. Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление. История в том, что "русские" говорят, что они провели вроде бы референдум среди "русских" людей на Донбассе и они вроде бы хотят в россию. Но сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное, что назвали "референдумом" 

- подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что заявления россиян далеки от реальности. Территории Украины не могут стать их, потому что их сделали частью рф согласно конституции государства-агрессора.

Эти сигналы "русских" настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет. Вы понимаете, в чем не совпадает? Господин Виткофф говорит, что оно внесено в Конституцию. Поэтому я объяснил господину Виткоффу еще раз, что если завтра путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области рф, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель

 - подытожил Зеленский.

Напоследок Зеленский добавил, что пока не понятно, готовы ли россияне в обмен на Донбасс вернуть Украине оккупированные части Херсонщины и Запорожья.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о последних дипломатических усилиях и видит сейчас "правильный момент" для толчка ситуации к завершению войны.

Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное – полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на россию. Давление на того, кто начал войну, – это ключ к развязке. Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами

- написал Зеленский в соцсетях.

Павел Зинченко

