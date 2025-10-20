россияне хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, их позиция неизменна - Зеленский

Позиция россиян по Донбассу не изменилась. Захватчики так же требуют, чтобы Украина отдала Донецкую и Луганскую области, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Мнение "русских" не изменилось. Они хотят, чтобы мы вышли из Донбасса. Не полностью с востока – а именно из Донбасса. Полностью из Донецкой и Луганской областей. Я объяснил, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Я объяснил и президенту Трампу, и господину Виткоффу

Президент напомнил, что так называемый "референдум" за присоединение к россии состоялся на Донбассе после его оккупации и поэтому он незаконен.

Мы понимаем, что господин Виткофф просто передает, что россия имеет в виду. Это не значит, что это его точка зрения. По крайней мере, он так это говорит. Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление. История в том, что "русские" говорят, что они провели вроде бы референдум среди "русских" людей на Донбассе и они вроде бы хотят в россию. Но сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное, что назвали "референдумом"