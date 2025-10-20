Зеленський бачить правильний момент для поштовху до закінчення війни: домовився зустрітися з Макроном

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про останні дипломатичні зусилля і бачить зараз "правильний момент" для поштовху ситуації до завершення війни, пише УНН.

Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на росію. Тиск на того, хто почав війну, - це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами