Зеленський бачить правильний момент для поштовху до закінчення війни: домовився зустрітися з Макроном
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили дипломатичні аспекти та тиск на Росію для припинення війни, домовившись про найближчу зустріч.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про останні дипломатичні зусилля і бачить зараз "правильний момент" для поштовху ситуації до завершення війни, пише УНН.
Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на росію. Тиск на того, хто почав війну, - це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами
За підсумками переговорів з французьким лідером він висловив вдячність за підтримку.
"Домовилися зустрітись найближчим часом", - вказав Президент.
Доповнення
Раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами та керівництвом ЄС і НАТО розмову з Дональдом Трампом 17 жовтня, де йшлося про "багато важливих деталей". Він наголосив на важливості захисту життів та посилення безпеки в Європі.
