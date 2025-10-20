Зеленський бачить правильний момент для поштовху до закінчення війни: домовився зустрітися з Макроном

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 3508 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 15212 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 8380 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 13558 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 17739 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 22792 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 62082 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97131 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 52940 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47285 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярнi новини
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 28965 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 14455 перегляди
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святихPhoto20 жовтня, 01:06 • 10921 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 23391 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 19677 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 15213 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 10734 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97131 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 64754 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 143795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 52068 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 54807 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 73736 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 72710 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 98979 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
The New York Times
Золото

Зеленський бачить правильний момент для поштовху до закінчення війни: домовився зустрітися з Макроном

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили дипломатичні аспекти та тиск на Росію для припинення війни, домовившись про найближчу зустріч.

Зеленський бачить правильний момент для поштовху до закінчення війни: домовився зустрітися з Макроном

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про останні дипломатичні зусилля і бачить зараз "правильний момент" для поштовху ситуації до завершення війни, пише УНН.

Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на росію. Тиск на того, хто почав війну, - це ключ до розвʼязки. Обговорили з Емманюелем усі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні наші контакти з партнерами

- написав Зеленський у соцмережах.

За підсумками переговорів з французьким лідером він висловив вдячність за підтримку.

"Домовилися зустрітись найближчим часом", - вказав Президент.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами та керівництвом ЄС і НАТО розмову з Дональдом Трампом 17 жовтня, де йшлося про "багато важливих деталей". Він наголосив на важливості захисту життів та посилення безпеки в Європі.

Зеленський розповів лідерам Європи про розмову з Трампом18.10.25, 02:09 • 4637 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Емманюель Макрон
Франція
Володимир Зеленський
Україна