Зеленский видит правильный момент для толчка к окончанию войны: договорился встретиться с Макроном
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили дипломатические аспекты и давление на Россию для прекращения войны, договорившись о ближайшей встрече.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о последних дипломатических усилиях и видит сейчас "правильный момент" для толчка ситуации к завершению войны, пишет УНН.
Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны, и главное – полностью воспользоваться всеми возможностями и правильно давить на россию. Давление на того, кто начал войну, - это ключ к развязке. Обсудили с Эмманюэлем все актуальные аспекты дипломатии и недавние наши контакты с партнерами
По итогам переговоров с французским лидером он выразил благодарность за поддержку.
"Договорились встретиться в ближайшее время", - указал Президент.
Дополнение
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами и руководством ЕС и НАТО разговор с Дональдом Трампом 17 октября, где речь шла о "многих важных деталях". Он отметил важность защиты жизней и усиления безопасности в Европе.
