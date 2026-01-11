250 тысяч мужчин 25+ учатся в вузах: в Раде готовят ограничения отсрочки

В Украине могут ограничить право на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте от 25 лет в связи с обучением. Соответствующий законопроект уже готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам народного депутата, до полномасштабного вторжения в системе профессионального и высшего образования одновременно обучались около 30 тысяч мужчин в возрасте 25+. По состоянию на 1 сентября 2025 года их количество возросло до 250 тысяч.

"Мы не можем, как государство, ограничить право на образование, конечно, но между тем будем проверять, как эти люди на самом деле учатся. Государственная служба качества образования уже собирает большое количество проверок, в которых было отчислено почти 50 000 человек, которые на самом деле не учились, а лишь формально прятались в этих учебных заведениях", – подчеркивает чиновник.

Проверки касались не только студентов, но и руководства учебных заведений. По словам чиновника, сейчас открыто восемь уголовных дел по массовому набору таких лиц. Материалы проверок переданы в СБУ, Нацполицию и Министерство образования и науки. Решения по этим делам находятся в процессе.

"Службы контроля всегда смотрят на то, как были зачислены, как проходил образовательный процесс, какие результаты обучения, как они фиксировались, как эти люди учились. Поэтому, конечно, и попали в эту проверку и руководство этих учебных заведений. Насколько мне известно, сейчас есть восемь уголовных дел, достаточно крупных по массовому набору таких людей в учебные заведения", – говорит Бабак.

Сейчас этот вопрос рассматривается в Верховной Раде.

"Массово очень много людей пользуются этой лазейкой в законодательстве и идут в учреждения высшего образования не совсем для того, чтобы учиться, а скорее для того, чтобы избежать мобилизации. И с этим надо работать. Сейчас в Верховной Раде есть один из законопроектов в комитете национальной безопасности обороны и разведки, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25 плюс, которые будут поступать в учреждения высшего образования или профессионального предвысшего или профессионального образования, не будут иметь право на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны", - подчеркнул Бабак.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которым студентам, аспирантам и преподавателям будет предоставляться отсрочка на семестр обучения, поэтому во время каникул существует вероятность, что их могут мобилизовать в ряды ВСУ. Министр образования Оксен Лисовый заверил, что никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, имеющих право на отсрочку, не предусматривается.