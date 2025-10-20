Донбасс нужен путину, чтобы показать, что он выиграл войну - Зеленский

Донбасс в его административных границах нужен российскому диктатору владимиру путину, чтобы показать, что он якобы выиграл войну. При этом он не намерен серьезно вкладываться в развитие этого региона, заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Я как Президент каждый день принимаю разные решения и не боюсь этого. Просто есть какие-то вещи, которые ты не вправе делать. Для чего путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно. Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий. Нет, не стал. Это говорит об отношении

Зеленский также выразил убеждение, что россия не прекратит войну и, получив Донбасс, нападет через несколько лет.

Я считаю, у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса. Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно - это такая система там в россии, которая постоянно возвращается к войне. Поэтому гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный ceasefire и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент Трамп дает путину еще один шанс