Донбасс нужен путину, чтобы показать, что он выиграл войну - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин нуждается в Донбассе в административных границах, чтобы показать победу в войне, но не планирует развивать регион. Зеленский убежден, что россия не прекратит войну и нападет снова через несколько лет, а многое зависит от позиции США.
Донбасс в его административных границах нужен российскому диктатору владимиру путину, чтобы показать, что он якобы выиграл войну. При этом он не намерен серьезно вкладываться в развитие этого региона, заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
Я как Президент каждый день принимаю разные решения и не боюсь этого. Просто есть какие-то вещи, которые ты не вправе делать. Для чего путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно. Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий. Нет, не стал. Это говорит об отношении
Зеленский также выразил убеждение, что россия не прекратит войну и, получив Донбасс, нападет через несколько лет.
Я считаю, у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса. Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно - это такая система там в россии, которая постоянно возвращается к войне. Поэтому гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный ceasefire и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент Трамп дает путину еще один шанс
По словам Зеленского, сейчас многое зависит от позиции Соединенных Штатов, которые сейчас в переговорном процессе занимают позицию посередине. При этом никто не выйдет победителем, если давление будет только на Украину.
Даже когда вам кажется, что вы в тупике, он не такой уж и глухой. Это раз. Вторая история - никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу "русским"
Дополнение
Зеленский сообщил, что Силы обороны воюют против россии, поэтому эту войну так быстро закончить не удается. Украина приблизилась к возможному окончанию войны, но это не значит, что она точно закончится.
Также президент США Дональд Трамп на волне успеха на Ближнем Востоке хочет закончить войну рф против Украины.