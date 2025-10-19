Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP
Київ • УНН
Посланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області росіянам, аргументуючи це російськомовністю населення. Це сталося під час зустрічі у п'ятницю, згідно з повідомленням The Washington Post.
Посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа тиснув на українську делегацію під час зустрічі і п’ятницю щодо передаці росії Донецької області. При цьому він наголошував, що мешканці цього регіону переважно є російськомовними, пише УНН з посиланням на The Washington Post.
Деталі
За словами посадовців, посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецька під час зустрічі в п'ятницю. При цьому він зазначив, що регіон переважно російськомовний, що є частою темою для обговорення кремлем і яку українські та європейські чиновники вважають дотичною до вимог росії.
Видання нагадує, що багато українців, включаючи самого Зеленського, виросли, розмовляючи російською як рідною мовою, а в українському суспільстві розмова російською історично не була ознакою симпатії до москви. Більшість українців перейшло до використання української мови з часу анексії росією Кримського півострова України у 2014 році.
Віткофф був головним співрозмовником Білого дому з кремлем напередодні зустрічі в Анкориджі, яка, за словами європейських посадовців, призвела до того, що вони вважали неправильним розумінням вимог росії та нездатністю досягти значного прогресу після зустрічі.
Доповнення
Очільник кремля володимир путін під час нещодавньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом дав зрозуміти, що може погодитися повернути Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей, але вимагає повного контролю над Донеччиною, як умову для завершення війни.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на підтримку очільника Пентагону Піта Гегсета після суперечки через колір його краватки. Краватку, яку Гегсет одягнув на зустріч президентів США та України, деякі назвали "російською".