18 жовтня, 21:14 • 16726 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 32095 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 32035 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 36436 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 48192 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 69469 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 47326 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49337 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36993 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25827 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP

Київ • УНН

 • 2444 перегляди

Посланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області росіянам, аргументуючи це російськомовністю населення. Це сталося під час зустрічі у п'ятницю, згідно з повідомленням The Washington Post.

Посланець Трампа Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі росії Донецької області - WP

Посланець президента Сполучених Штатів Дональда Трампа тиснув на українську делегацію під час зустрічі і п’ятницю щодо передаці росії Донецької області. При цьому він наголошував, що мешканці цього регіону переважно є російськомовними, пише УНН з посиланням на The Washington Post.

Деталі

За словами посадовців, посланець Трампа Стів Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецька під час зустрічі в п'ятницю. При цьому він зазначив, що регіон переважно російськомовний, що є частою темою для обговорення кремлем і яку українські та європейські чиновники вважають дотичною до вимог росії.

Видання нагадує, що багато українців, включаючи самого Зеленського, виросли, розмовляючи російською як рідною мовою, а в українському суспільстві розмова російською історично не була ознакою симпатії до москви. Більшість українців перейшло до використання української мови з часу анексії росією Кримського півострова України у 2014 році.

Віткофф був головним співрозмовником Білого дому з кремлем напередодні зустрічі в Анкориджі, яка, за словами європейських посадовців, призвела до того, що вони вважали неправильним розумінням вимог росії та нездатністю досягти значного прогресу після зустрічі.

Доповнення

Очільник кремля володимир путін під час нещодавньої розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом дав зрозуміти, що може погодитися повернути Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей, але вимагає повного контролю над Донеччиною, як умову для завершення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на підтримку очільника Пентагону Піта Гегсета після суперечки через колір його краватки. Краватку, яку Гегсет одягнув на зустріч президентів США та України, деякі назвали "російською".

Павло Зінченко

