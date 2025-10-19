Посланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказывал давление на украинскую делегацию во время встречи в пятницу по поводу передачи россии Донецкой области. При этом он подчеркивал, что жители этого региона преимущественно русскоязычные, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

По словам чиновников, посланник Трампа Стив Виткофф оказывал давление на украинскую делегацию по поводу передачи Донецка во время встречи в пятницу. При этом он отметил, что регион преимущественно русскоязычный, что является частой темой для обсуждения кремлем и которую украинские и европейские чиновники считают относящейся к требованиям россии.

Издание напоминает, что многие украинцы, включая самого Зеленского, выросли, разговаривая на русском как на родном языке, а в украинском обществе общение на русском исторически не был признаком симпатии к москве. Большинство украинцев перешло на использование украинского языка со времени аннексии россией Крымского полуострова Украины в 2014 году.

Виткофф был главным собеседником Белого дома с Кремлем накануне встречи в Анкоридже, которая, по словам европейских чиновников, привела к тому, что они считали неправильным пониманием требований россии и неспособностью достичь значительного прогресса после встречи.

Дополнение

Глава кремля владимир путин во время недавнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом дал понять, что может согласиться вернуть Украине оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, но требует полного контроля над Донетчиной, как условие для завершения войны.

