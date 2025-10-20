"Війна - дуже дивна штука": Трамп прокоментував шанси України на перемогу
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп зазначив, що війна є непередбачуваною, і Україна все ще має шанс на перемогу. Він додав, що хоча це можливо, він не думає, що це станеться.
Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами зазначив, що війна залишається непередбачуваною й Україна все ще має шанс на перемогу, пише УНН.
На запитання журналіста про заяву американського лідера в ООН, що Україна може перемогти у війні, Трамп відповів, що "війна - річ дивна".
Ну, могли б. Вони.. все ще могли б перемогти. Не думаю, що вони це зроблять, але вони все ще могли б перемогти... всяке може статися. Знаєте.. війна - дуже дивна штука
Зеленський про зустріч Трампа та путіна в Будапешті: президент США хоче закінчення війни20.10.25, 11:40 • 2442 перегляди
Раніше УНН писав, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планують зустрітися 23 жовтня. Зустріч має узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.