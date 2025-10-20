"Війна - дуже дивна штука": Трамп прокоментував шанси України на перемогу

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 6564 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 13426 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 17742 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 27606 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 57866 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 28723 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 29606 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11213 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25856 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26401 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 24190 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41671 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 12134 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 19003 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 16541 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 6032 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 57862 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41890 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 114765 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 80932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Одеса
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 2650 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 64293 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 63154 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 82437 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 80284 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
Фільм
Гриби

"Війна - дуже дивна штука": Трамп прокоментував шанси України на перемогу

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Президент США Дональд Трамп зазначив, що війна є непередбачуваною, і Україна все ще має шанс на перемогу. Він додав, що хоча це можливо, він не думає, що це станеться.

"Війна - дуже дивна штука": Трамп прокоментував шанси України на перемогу

Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами зазначив, що війна залишається непередбачуваною й Україна все ще має шанс на перемогу, пише УНН.

На запитання журналіста про заяву американського лідера в ООН, що Україна може перемогти у війні, Трамп відповів, що "війна - річ дивна".

Ну, могли б. Вони.. все ще могли б перемогти. Не думаю, що вони це зроблять, але вони все ще могли б перемогти... всяке може статися. Знаєте.. війна - дуже дивна штука 

- сказав президент США.

Зеленський про зустріч Трампа та путіна в Будапешті: президент США хоче закінчення війни20.10.25, 11:40 • 2442 перегляди

Раніше УНН писав, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планують зустрітися 23 жовтня. Зустріч має узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.

Альона Уткіна

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна