"Война - очень странная штука": Трамп прокомментировал шансы Украины на победу
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отметил, что война непредсказуема, и Украина все еще имеет шанс на победу. Он добавил, что хотя это возможно, он не думает, что это произойдет.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами отметил, что война остается непредсказуемой и Украина все еще имеет шанс на победу, пишет УНН.
На вопрос журналиста о заявлении американского лидера в ООН, что Украина может победить в войне, Трамп ответил, что "война - вещь странная".
Ну, могли бы. Они... все еще могли бы победить. Не думаю, что они это сделают, но они все еще могли бы победить... всякое может случиться. Знаете... война - очень странная штука
Ранее УНН писал, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют встретиться 23 октября. Встреча должна согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.