"Война - очень странная штука": Трамп прокомментировал шансы Украины на победу

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами отметил, что война остается непредсказуемой и Украина все еще имеет шанс на победу, пишет УНН.

На вопрос журналиста о заявлении американского лидера в ООН, что Украина может победить в войне, Трамп ответил, что "война - вещь странная".

Ну, могли бы. Они... все еще могли бы победить. Не думаю, что они это сделают, но они все еще могли бы победить... всякое может случиться. Знаете... война - очень странная штука