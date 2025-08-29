$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 7040 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 21744 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 22035 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 33226 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 57129 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 59515 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 136763 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69478 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78413 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113707 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 57129 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18
пєсков ухилився від відповіді: готовність рф до поділу на лінії фронту в кремлі не підтверджена

Київ • УНН

 • 98 перегляди

кремль не підтверджує готовність до компромісів за територіями, про що заявляв голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. пєсков не прокоментував інформацію, що москва згодна зупинитися на лінії фронту.

пєсков ухилився від відповіді: готовність рф до поділу на лінії фронту в кремлі не підтверджена

Готовність росії до компромісів за територіями, про що раніше згадував у своїй заяві керівник МЗС Туреччини Хакан Фідан, - не підтверджена. У кремлі не прокоментували інформацію, яку раніше висловив представник турецької дипломатії. 

Передає УНН із посиланням на російські медіа.

Деталі

Міністр закордонних справ Туреччини, який раніше виступав у ролі посередника на російсько-українських переговорах у Стамбулі, заявив в інтерв'ю турецьким ЗМІ, що москва згодна зупинитися на лінії фронту російсько-української війни. Але в кремлі наполягають про закріплення території Донецької області України за рф. Тоді у Херсонській та Запорізькій областях окупанти начебто "зупиняться" і не будуть намагатися потиснути те, що наразі під контролем України.

За даними пропагандистського змі тасс, кремль поки не коментує заяви Туреччини про нібито готовність до компромісів щодо територій, речник путіна пєсков не відповів щодо тез, які висловлював раніше глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Україна і рф досягли принципової згоди про організацію зустрічі Зеленського з путіним - Фідан25.07.25, 23:16 • 12297 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Донецька область
Запорізька область
Херсонська область
Хакан Фідан
Туреччина
Україна