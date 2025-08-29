пєсков ухилився від відповіді: готовність рф до поділу на лінії фронту в кремлі не підтверджена
Київ • УНН
кремль не підтверджує готовність до компромісів за територіями, про що заявляв голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. пєсков не прокоментував інформацію, що москва згодна зупинитися на лінії фронту.
Передає УНН із посиланням на російські медіа.
Деталі
Міністр закордонних справ Туреччини, який раніше виступав у ролі посередника на російсько-українських переговорах у Стамбулі, заявив в інтерв'ю турецьким ЗМІ, що москва згодна зупинитися на лінії фронту російсько-української війни. Але в кремлі наполягають про закріплення території Донецької області України за рф. Тоді у Херсонській та Запорізькій областях окупанти начебто "зупиняться" і не будуть намагатися потиснути те, що наразі під контролем України.
За даними пропагандистського змі тасс, кремль поки не коментує заяви Туреччини про нібито готовність до компромісів щодо територій, речник путіна пєсков не відповів щодо тез, які висловлював раніше глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.
