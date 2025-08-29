рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зазначив, що за останні місяці позиція Росії щодо війни в Україні зазнала помітних змін. Про це інформує tgrthaber.com, передає УНН.

Деталі

За словами Фідана, під час третього раунду перемовин у Стамбулі сторони вперше представили конкретні позиції. Згодом вони були винесені на обговорення під час зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника кремля володимира путіна на Алясці.

Тоді ми побачили початок кінця - сказав міністр закордонних справ Туреччини

За його словами, рф більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за росією 25-30% території Донецької області.

Той факт, що москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною - зауважив Фідан.

Водночас, він вважає, що стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію та надати простір для подальшого діалогу.

Нагадаємо

23 липня 2025 року відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Сторони домовилися про новий обмін, який має охопити не лише військовополонених, а й цивільних громадян.

Українську делегацію очолював Рустем Умєров, російську – Володимир Мединський.

Після зустрічі Президента США Дональда Трампа із президентом рі володимиром путіним на Алясці стало відомо, що очільник кремля вимагає від України вивести війська з Донбасу та відмовитися від вступу до НАТО. Натомість москва готова зупинити війну по поточній лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях.

