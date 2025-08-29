рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна

$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 20118 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 36017 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 105800 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 57602 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 70482 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108722 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122169 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104667 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117109 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84413 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Зеленський про гарантії безпеки: наступного тижня все буде на папері, а Туреччина долучається до процесу28 серпня, 15:02
Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атаки28 серпня, 16:19
Мерц вважає, що зустрічі Зеленського і путіна не відбудеться28 серпня, 18:03
Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини28 серпня, 18:04
Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт28 серпня, 18:17
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 20118 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів28 серпня, 14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 105801 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 194276 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 196807 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Гутерреш
Олег Синєгубов
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Суми
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про помітні зміни в позиції Росії щодо війни в Україні. РФ більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей, а прагне утримати лінію фронту на Запоріжжі та закріпити 25-30% Донецької області.

рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зазначив, що за останні місяці позиція Росії щодо війни в Україні зазнала помітних змін. Про це інформує tgrthaber.com, передає УНН.

Деталі

За словами Фідана, під час третього раунду перемовин у Стамбулі сторони вперше представили конкретні позиції. Згодом вони були винесені на обговорення під час зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника кремля володимира путіна на Алясці.

Тоді ми побачили початок кінця

- сказав міністр закордонних справ Туреччини

За його словами, рф більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за росією 25-30% території Донецької області.

Той факт, що москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною

- зауважив Фідан.

Водночас, він вважає, що стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону. Водночас система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію та надати простір для подальшого діалогу.

Нагадаємо

23 липня 2025 року відбувся третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Сторони домовилися про новий обмін, який має охопити не лише військовополонених, а й цивільних громадян. 

Українську делегацію очолював Рустем Умєров, російську – Володимир Мединський.

Після зустрічі Президента США Дональда Трампа із президентом рі володимиром путіним на Алясці стало відомо, що очільник кремля вимагає від України вивести війська з Донбасу та відмовитися від вступу до НАТО. Натомість москва готова зупинити війну по поточній лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях.

Обмін територіями, якого ніхто не обіцяв: як Віткофф заплутав усіх дезінформацією після зустрічі з путіним29.08.25, 01:04

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Володимир Путін
Аляска
Донецька область
Рустем Умєров
Запорізька область
НАТО
Дональд Трамп
Стамбул
Хакан Фідан
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна