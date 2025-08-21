Вихід з Донбасу, відмова від вступу до НАТО, заморозка війни по лінії фронту: Reuters опублікував вимоги путіна щодо завершення війни

$41.380.02
14:24 • 5990 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 9072 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 15629 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 10497 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 18199 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 44832 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 53718 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 56872 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 80591 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 193094 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україну накриє середземноморський циклон: прогноз погоди на 22 серпня
21 серпня, 06:10
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список
21 серпня, 06:48
Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалий
21 серпня, 07:51
Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі
21 серпня, 07:52
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт
10:15
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
14:24
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт
10:15
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Європа
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
The Washington Post
Facebook
ChatGPT

Вихід з Донбасу, відмова від вступу до НАТО, заморозка війни по лінії фронту: Reuters опублікував вимоги путіна щодо завершення війни

Київ • УНН

 • 68 перегляди

російський диктатор володимир путін вимагає від України вивести війська з Донбасу та відмовитися від вступу до НАТО. Натомість москва готова зупинити війну по поточній лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях.

Вихід з Донбасу, відмова від вступу до НАТО, заморозка війни по лінії фронту: Reuters опублікував вимоги путіна щодо завершення війни

російський диктатор володимир путін вимагає від України вивести війська з Донбасу, відмовитися від вступу до НАТО і не "впускати" західні війська до країни. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

володимир путін вимагає від України відмовитися від усього східного Донбасу, відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО, зберегти нейтралітет і не впускати західні війська до країни

- пише видання.

путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці минулої п’ятниці, обговорив із американським лідером, яким може бути компроміс щодо України.

За словами джерел, путін пішов на компроміс щодо територіальних вимог, висунутих ним у червні 2024 року, які вимагали від Києва повністю поступитися чотирма областями, на які москва претендує як на частину росії: Донецькою та Луганською на сході України, що входять до складу Донбасу, а також Херсонською та Запорізькою на півдні.

У своїй новій пропозиції російський президент дотримується вимоги про повне виведення військ України з частин Донбасу, які вона все ще контролює, однак, натомість москва зупинить нинішні лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні

- зазначили джерела видання.

Також повідомляється, що москва готова вийти з території Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які вона наразі контролює у рамках можливої угоди.

путін також дотримується своїх попередніх вимог щодо відмови України від своїх амбіцій щодо НАТО та юридично зобов'язуючого військового Альянсу на чолі зі США про те, що він не розширюватиметься далі на схід, а також щодо обмежень для української армії та угоди про те, що жодні західні війська не будуть розгорнуті на території України як частина миротворчих сил

- кажуть джерела.

Як зазначають співрозмовники видання, москві незрозуміло, чи буде Україна готова поступитися рештою Донбасу, і що якщо вона цього не зробить, то війна продовжиться.

Хоча економічні питання були другорядними для путіна, він розуміє економічну вразливість росії та масштаби зусиль, необхідних для подальшого проникнення в Україну

- додають співрозмовники.

Нагадаємо

Військові планувальники США та Європи підготували нові пропозиції щодо воєнної допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню або постійного мирного врегулювання.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Аляска
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Херсонська область
Європа
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна