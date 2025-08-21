Вихід з Донбасу, відмова від вступу до НАТО, заморозка війни по лінії фронту: Reuters опублікував вимоги путіна щодо завершення війни
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін вимагає від України вивести війська з Донбасу та відмовитися від вступу до НАТО. Натомість москва готова зупинити війну по поточній лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях.
російський диктатор володимир путін вимагає від України вивести війська з Донбасу, відмовитися від вступу до НАТО і не "впускати" західні війська до країни. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
володимир путін вимагає від України відмовитися від усього східного Донбасу, відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО, зберегти нейтралітет і не впускати західні війська до країни
путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці минулої п’ятниці, обговорив із американським лідером, яким може бути компроміс щодо України.
За словами джерел, путін пішов на компроміс щодо територіальних вимог, висунутих ним у червні 2024 року, які вимагали від Києва повністю поступитися чотирма областями, на які москва претендує як на частину росії: Донецькою та Луганською на сході України, що входять до складу Донбасу, а також Херсонською та Запорізькою на півдні.
У своїй новій пропозиції російський президент дотримується вимоги про повне виведення військ України з частин Донбасу, які вона все ще контролює, однак, натомість москва зупинить нинішні лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні
Також повідомляється, що москва готова вийти з території Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей, які вона наразі контролює у рамках можливої угоди.
путін також дотримується своїх попередніх вимог щодо відмови України від своїх амбіцій щодо НАТО та юридично зобов'язуючого військового Альянсу на чолі зі США про те, що він не розширюватиметься далі на схід, а також щодо обмежень для української армії та угоди про те, що жодні західні війська не будуть розгорнуті на території України як частина миротворчих сил
Як зазначають співрозмовники видання, москві незрозуміло, чи буде Україна готова поступитися рештою Донбасу, і що якщо вона цього не зробить, то війна продовжиться.
Хоча економічні питання були другорядними для путіна, він розуміє економічну вразливість росії та масштаби зусиль, необхідних для подальшого проникнення в Україну
Нагадаємо
Військові планувальники США та Європи підготували нові пропозиції щодо воєнної допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню або постійного мирного врегулювання.