Американські та європейські військові розробили варіанти підтримки України у разі припинення вогню
Київ • УНН
Військові планувальники США та Європи підготували пропозиції щодо військової допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню. Ці варіанти представлять радникам з національної безпеки для розгляду в рамках дипломатичних зусиль.
Військові планувальники США та Європи підготували нові пропозиції щодо воєнної допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню або постійного мирного врегулювання. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Начальники штабів армій США та європейських країн розробили нові пропозиції і представлять їх своїм відповідним радникам з національної безпеки, повідомив Reuters американський посадовець, посилаючись на останні закулісні переговори з цього питання.
Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в рамках триваючих дипломатичних зусиль
У зустрічах взяли участь керівники оборонних відомств Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, України та США.
Видання зазначає, що посадовці попередили: планувальникам із США та Європи знадобиться час, щоб визначити, які варіанти будуть як військово реалістичними, так і прийнятними для Кремля — на цьому особливо наголосили на тлі жорсткої риторики міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Нагадаємо
Глава мзс рф сергій лавров заявив, що москва не погодиться вирішувати питання колективної безпеки без її участі. Він назвав діалог без росії "утопією і шляхом в нікуди".