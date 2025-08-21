$41.380.02
14:24 • 5306 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 8486 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 15256 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 10327 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 17695 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 43484 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 52392 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 55552 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 79355 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 190965 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Американські та європейські військові розробили варіанти підтримки України у разі припинення вогню

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Військові планувальники США та Європи підготували пропозиції щодо військової допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню. Ці варіанти представлять радникам з національної безпеки для розгляду в рамках дипломатичних зусиль.

Американські та європейські військові розробили варіанти підтримки України у разі припинення вогню

Військові планувальники США та Європи підготували нові пропозиції щодо воєнної допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню або постійного мирного врегулювання. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Начальники штабів армій США та європейських країн розробили нові пропозиції і представлять їх своїм відповідним радникам з національної безпеки, повідомив Reuters американський посадовець, посилаючись на останні закулісні переговори з цього питання.

Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в рамках триваючих дипломатичних зусиль

-  сказав чиновник.

У зустрічах взяли участь керівники оборонних відомств Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, України та США.

Видання зазначає, що посадовці попередили: планувальникам із США та Європи знадобиться час, щоб визначити, які варіанти будуть як військово реалістичними, так і прийнятними для Кремля — на цьому особливо наголосили на тлі жорсткої риторики міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Нагадаємо

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що москва не погодиться вирішувати питання колективної безпеки без її участі. Він назвав діалог без росії "утопією і шляхом в нікуди".

Ольга Розгон

