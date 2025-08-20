лавров: західні гарантії безпеки без москви - "шлях у нікуди"

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 18914 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 19377 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 34333 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 126425 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 48990 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 47113 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45830 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178128 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148427 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129745 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Теги
Автори
Популярнi новини
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 12519 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 14240 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 36799 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 25512 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 12272 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18916 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 34334 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 126432 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178136 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 8038 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 6940 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 9000 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 26127 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 37442 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

лавров: західні гарантії безпеки без москви - "шлях у нікуди"

Київ • УНН

 • 952 перегляди

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що москва не погодиться вирішувати питання колективної безпеки без її участі. Він назвав діалог без росії "утопією і шляхом в нікуди".

лавров: західні гарантії безпеки без москви - "шлях у нікуди"

За словами глави російського міністерства закордонних справ сергія лаврова, у москві не погодяться з пропозиціями вирішувати питання колективної безпеки без росії.

Передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив за підсумками переговорів з віце-прем'єром Йорданії Айманом ас-Сафаді, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде". Тобто діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди", - важає російський чиновник, - лавров зазначив, що на Заході мають це розуміти.

Наші законні інтереси ми будемо забезпечувати твердо і жорстко. І я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, прекрасно розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без Російської Федерації - це утопія, це шлях в нікуди

- сказав керівник мзс рф.

Довідка

Президент США Дональд Трамп, 18 серпня, за підсумками переговорів у Вашингтоні зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, лідерами низки європейських країн, оголосив, що однією з центральних тем зустрічі стали гарантії безпеки для України.

За словами господаря Білого дому, вони "будуть надані європейськими країнами за координації з США". 

Нагадаємо

Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп наголосив очільнику рф володимиру путіну, що той має напряму зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, закликавши його бути "реалістом". 

Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20.08.25, 10:31 • 12840 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Сергій Лещенко
Йорданія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна