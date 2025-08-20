лавров: західні гарантії безпеки без москви - "шлях у нікуди"
Київ • УНН
Глава мзс рф сергій лавров заявив, що москва не погодиться вирішувати питання колективної безпеки без її участі. Він назвав діалог без росії "утопією і шляхом в нікуди".
Передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив за підсумками переговорів з віце-прем'єром Йорданії Айманом ас-Сафаді, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде". Тобто діалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди", - важає російський чиновник, - лавров зазначив, що на Заході мають це розуміти.
Наші законні інтереси ми будемо забезпечувати твердо і жорстко. І я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, прекрасно розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без Російської Федерації - це утопія, це шлях в нікуди
Довідка
Президент США Дональд Трамп, 18 серпня, за підсумками переговорів у Вашингтоні зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, лідерами низки європейських країн, оголосив, що однією з центральних тем зустрічі стали гарантії безпеки для України.
За словами господаря Білого дому, вони "будуть надані європейськими країнами за координації з США".
Нагадаємо
Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп наголосив очільнику рф володимиру путіну, що той має напряму зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, закликавши його бути "реалістом".
