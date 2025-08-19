Трамп закликав путіна бути "реалістом" у питанні зустрічі із Зеленським - Axios
Дональд Трамп у телефонній розмові наголосив президенту рф путіну на необхідності прямої зустрічі із Зеленським. Ця зустріч, за домовленістю, має відбутися до кінця серпня. Трамп вважає, що очільнику кремля слід бути "реалістом"
Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп наголосив очільнику рф володимиру путіну, що той має напряму зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, закликавши його бути "реалістом". Про це пише УНН із посиланням на Axios.
Як зазначає видання Трамп зателефонував путіну в понеділок увечері та сказав російському президенту, що "йому доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським та закликав його бути "реалістом".
Трамп разом із європейськими лідерами дійшли згоди, що зустріч має відбутися до кінця серпня. Водночас міністр закордонних справ росії сергій лавров у вівторок наголосив, що перед особистою зустріччю лідерів необхідно завершити повну підготовку на робочому рівні.
