Трамп закликав путіна бути "реалістом" у питанні зустрічі із Зеленським - Axios

$41.260.08
48.170.13
ukenru
12:26 • 19443 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 34977 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 33946 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 34603 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 26709 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 23062 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 91472 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 70859 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 84909 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103108 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.5м/с
48%
749мм
Популярнi новини
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 21802 перегляди
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на ЗапоріжжіPhoto19 серпня, 08:51 • 8044 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 20215 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 25780 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 22386 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 34978 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 33947 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 22964 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 34604 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 26382 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto17:03 • 326 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 20650 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 102937 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 56676 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 113336 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Євро
Долар США
BFM TV

Трамп закликав путіна бути "реалістом" у питанні зустрічі із Зеленським - Axios

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дональд Трамп у телефонній розмові наголосив президенту рф путіну на необхідності прямої зустрічі із Зеленським. Ця зустріч, за домовленістю, має відбутися до кінця серпня. Трамп вважає, що очільнику кремля слід бути "реалістом"

Трамп закликав путіна бути "реалістом" у питанні зустрічі із Зеленським - Axios

Під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп наголосив очільнику рф володимиру путіну, що той має напряму зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, закликавши його бути "реалістом". Про це пише УНН із посиланням на Axios.

Як зазначає видання Трамп зателефонував путіну в понеділок увечері та сказав російському президенту, що "йому доведеться зустрітися безпосередньо із Зеленським та закликав його бути "реалістом".

Нагадаємо

Трамп разом із європейськими лідерами дійшли згоди, що зустріч має відбутися до кінця серпня. Водночас міністр закордонних справ росії сергій лавров у вівторок наголосив, що перед особистою зустріччю лідерів необхідно завершити повну підготовку на робочому рівні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що між ним та російським диктатором володимиром путіним існує "теплота".

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримує вступ України до ЄС, але не до НАТО, та вважає, що без вирішення питання "територіальних змін" важко досягти миру. 

Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що європейці "готові вислати війська на землю", тож США зосередяться на повітряних операціях. Трамп натякнув, що США здатні гарантувати безпеку повітряного простору України.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Мідхерст
Європейський Союз
Словаччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна