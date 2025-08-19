$41.260.08
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 80361 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 64644 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 79218 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 97859 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримує вступ України до ЄС, але не до НАТО, та вважає, що без вирішення питання "територіальних змін" важко досягти миру. Він також скептично ставиться до додаткових санкцій проти РФ та відмовляється оплачувати зброю для України.

Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні

Словацький прем'єр-міністр підтримує вступ України до Європейського Союзу, але не до НАТО. Фіцо після телеконференції з лідерами ЄС наголосив, що без вирішення питань "територіальних змін" рухатися далі у спробі узгодження припинення вогню і встановлення миру в Україні, буде, з його точки зору, важко.

Передає УНН із посиланням на Denník N.

Деталі

Я скептично ставлюся і до введення додаткових санкцій проти Російської Федерації, якщо переговори про умови закінчення війни не підуть так, як ми того хочемо

 - сказав Роберт Фіцо, прем'єр-міністр уряду Словаччини.

Словацький посадовець не уточнив, що саме він має на увазі під "ми того хочемо".

Прем'єр Словаччини також оголосив, що український уряд висловив зацікавленість у спільній зустрічі зі словацьким урядом.

Сторони шукають дату та місце.

Я просто мушу висловити жаль, що в ЄС нам довелося чекати, поки Дональд Трамп покаже нам шлях до миру

-  сказав Фіцо у відеозаписі, записаному в урядовій установі.

Він також зауважив, що у разі, якщо ухвалюється така модель, як "Україна купить зброю у США на сто мільярдів євро в рамках гарантій безпеки, але держави-члени Європейського Союзу оплатять рахунки", то у Словаччини є свій погляд на це. 

Навіть у найсміливіших мріях я не можу уявити, що Словаччина купуватиме будь-яку зброю в США, а потім безкоштовно відправлятиме її до України

- сказав Фіцо.

Додамо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він виступає за якнайшвидше встановлення миру, він також підтримує вступ України до Європейського Союзу. Але чиновник наполягає на тому, що Україна не може вступити до НАТО.

Нагадаємо

  Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні заявив про "першопричини війни" в Україні та закликав надати росії гарантії безпеки.  

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан позитивно оцінив зустріч Трампа і путіна, назвавши світ безпечнішим. 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що веде до Угорщини.

