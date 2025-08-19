Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні

Словацький прем'єр-міністр підтримує вступ України до Європейського Союзу, але не до НАТО. Фіцо після телеконференції з лідерами ЄС наголосив, що без вирішення питань "територіальних змін" рухатися далі у спробі узгодження припинення вогню і встановлення миру в Україні, буде, з його точки зору, важко.

Передає УНН із посиланням на Denník N.

Деталі

Я скептично ставлюся і до введення додаткових санкцій проти Російської Федерації, якщо переговори про умови закінчення війни не підуть так, як ми того хочемо - сказав Роберт Фіцо, прем'єр-міністр уряду Словаччини.

Словацький посадовець не уточнив, що саме він має на увазі під "ми того хочемо".

Прем'єр Словаччини також оголосив, що український уряд висловив зацікавленість у спільній зустрічі зі словацьким урядом.

Сторони шукають дату та місце.

Я просто мушу висловити жаль, що в ЄС нам довелося чекати, поки Дональд Трамп покаже нам шлях до миру - сказав Фіцо у відеозаписі, записаному в урядовій установі.

Він також зауважив, що у разі, якщо ухвалюється така модель, як "Україна купить зброю у США на сто мільярдів євро в рамках гарантій безпеки, але держави-члени Європейського Союзу оплатять рахунки", то у Словаччини є свій погляд на це.

Навіть у найсміливіших мріях я не можу уявити, що Словаччина купуватиме будь-яку зброю в США, а потім безкоштовно відправлятиме її до України - сказав Фіцо.

Додамо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він виступає за якнайшвидше встановлення миру, він також підтримує вступ України до Європейського Союзу. Але чиновник наполягає на тому, що Україна не може вступити до НАТО.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні заявив про "першопричини війни" в Україні та закликав надати росії гарантії безпеки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан позитивно оцінив зустріч Трампа і путіна, назвавши світ безпечнішим.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що веде до Угорщини.

Трамп: Повернення Криму і вступ України до НАТО неможливі