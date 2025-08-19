$41.260.08
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине

Киев • УНН

 • 2308 просмотра

Премьер Словакии Роберт Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС, но не в НАТО, и считает, что без решения вопроса "территориальных изменений" трудно достичь мира. Он также скептически относится к дополнительным санкциям против РФ и отказывается оплачивать оружие для Украины.

Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине

Премьер-министр Словакии поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, но не в НАТО. Фицо после телеконференции с лидерами ЕС подчеркнул, что без решения вопросов "территориальных изменений" двигаться дальше в попытке согласования прекращения огня и установления мира в Украине будет, с его точки зрения, трудно.

Передает УНН со ссылкой на Denník N.

Детали

Я скептически отношусь и к введению дополнительных санкций против Российской Федерации, если переговоры об условиях окончания войны не пойдут так, как мы того хотим

- сказал Роберт Фицо, премьер-министр правительства Словакии.

Словацкий чиновник не уточнил, что именно он имеет в виду под "мы того хотим".

Премьер Словакии также объявил, что украинское правительство выразило заинтересованность в совместной встрече со словацким правительством.

Стороны ищут дату и место.

Я просто должен выразить сожаление, что в ЕС нам пришлось ждать, пока Дональд Трамп покажет нам путь к миру

- сказал Фицо в видеозаписи, записанной в правительственном учреждении.

Он также отметил, что в случае, если принимается такая модель, как "Украина купит оружие у США на сто миллиардов евро в рамках гарантий безопасности, но государства-члены Европейского Союза оплатят счета", то у Словакии есть свой взгляд на это.

Даже в самых смелых мечтах я не могу представить, что Словакия будет покупать какое-либо оружие в США, а затем бесплатно отправлять его в Украину

- сказал Фицо.

Добавим

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он выступает за скорейшее установление мира, он также поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Но чиновник настаивает на том, что Украина не может вступить в НАТО.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил о "первопричинах войны" в Украине и призвал предоставить России гарантии безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно оценил встречу Трампа и Путина, назвав мир более безопасным.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, ведущий в Венгрию.

Игорь Тележников

