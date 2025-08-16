$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 29396 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 52002 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 41878 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 45377 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 44273 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 46471 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 242651 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 211659 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 166671 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154254 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
"Війна в Україні має історичні корені": Фіцо вимагає гарантій безпеки для росії

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про "першопричини війни" в Україні та закликав надати росії гарантії безпеки. Він також використав тези з кремлівської риторики, коментуючи зустріч Дональда Трампа з володимиром путіним.

"Війна в Україні має історичні корені": Фіцо вимагає гарантій безпеки для росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні заявив про "першопричини війни" в Україні та закликав надати росії гарантії безпеки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, Фіцо використав тези з кремлівської риторики.

Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для росії

- сказав глава словацького уряду.

За його словами, саміт на Алясці виконав "кілька завдань" - зокрема, "відкинув чорно-білий погляд на військовий конфлікт в Україні".

Зустріч віч-на-віч між лідерами США та росії дала поштовх нормалізації відносин між росією та Сполученими Штатами. Зустріч стерла єдиний стандартний погляд на війну, яку так рішуче просувала адміністрація Байдена і яку досі просуває група впливових гравців у Європейському Союзі

- резюмував Фіцо.

Він додав, що з 2014 року росіяни вважають будь-який український уряд нелегітимним, тому вони "не вважатимуть Зеленського гідним співрозмовником, особливо коли у них є ресурси, і вони вважають, що можуть досягти своїх цілей військовими засобами".

Нагадаємо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що найближчі дні покажуть, чи підтримають країни ЄС мирний процес. Він також висловив сумнів щодо ефективності поточної європейської стратегії послаблення росії.

Фіцо: Словаччина допомагає Україні, але сусідські відносини не можуть бути "квитком в один кінець"11.08.25, 02:57 • 3923 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Джо Байден
Словаччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна