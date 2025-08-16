Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні заявив про "першопричини війни" в Україні та закликав надати росії гарантії безпеки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, коментуючи зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, Фіцо використав тези з кремлівської риторики.

Війна в Україні має історичні корені, і ми повинні говорити на рівних про гарантії безпеки як для України, так і для росії - сказав глава словацького уряду.

За його словами, саміт на Алясці виконав "кілька завдань" - зокрема, "відкинув чорно-білий погляд на військовий конфлікт в Україні".

Зустріч віч-на-віч між лідерами США та росії дала поштовх нормалізації відносин між росією та Сполученими Штатами. Зустріч стерла єдиний стандартний погляд на війну, яку так рішуче просувала адміністрація Байдена і яку досі просуває група впливових гравців у Європейському Союзі - резюмував Фіцо.

Він додав, що з 2014 року росіяни вважають будь-який український уряд нелегітимним, тому вони "не вважатимуть Зеленського гідним співрозмовником, особливо коли у них є ресурси, і вони вважають, що можуть досягти своїх цілей військовими засобами".

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що найближчі дні покажуть, чи підтримають країни ЄС мирний процес. Він також висловив сумнів щодо ефективності поточної європейської стратегії послаблення росії.

