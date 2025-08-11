Фіцо: Словаччина допомагає Україні, але сусідські відносини не можуть бути "квитком в один кінець"

Словаччина належить до країн, які надають Україні найінтенсивнішу допомогу, однак, сусідські відносини не можуть бути "лише квитком в один кінець". Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо, якого цитує Dennik N, інформує УНН.

Деталі

Відповідаючи на заяву українського МЗС щодо своєї антиукраїнської позиції, Фіцо зазначив, що є послідовним у свої позиції щодо російсько-українського конфлікту.

Я бажаю негайного справедливого миру для України та припинення безглуздого вбивства слов'ян - заявив політик.

Він підкреслив, що його країна забезпечує Україну критично важливими поставками електроенергії, а Київ використовує європейське законодавство, яке "зобов'язує нас забезпечити словацьку інфраструктуру для постачання газу на територію України".

З іншого боку, Президент України припинив постачання газу до Словаччини через українську територію, тим самим завдавши Словаччині значної шкоди. ... Україна очікує, що всі завжди повинні прийти їй на допомогу - поскаржився Фіцо.

Він додав, що право на іншу думку, висловлену в нормальній формі, є основою демократії, а обмеження цього права – початком кінця демократії.

"Як прем'єр-міністр суверенної країни, я буду підтримувати право на свободу слова та іншу думку, навіть якщо це викликає нервозність у моїх колег в ЄС та в сусідній Україні. Навіть якщо моя суверенна думка щодо військового конфлікту в Україні мало не коштувала мені життя", - резюмував Фіцо.

Контекст

Напередодні Роберт Фіцо заявив, що Україна зазнає найбільших втрат, незалежно від результатів домовленостей президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна за підсумками зустрічі на Алясці. Він послався на стару африканську істину, за якою "не важливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава".

В МЗС України заявили, що такими месседжами словацький прем’єр ображає пам’ять загиблих у війні та страждання мільйонів українських родин.

Нагадаємо

У червні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нібито Президент України Володимир Зеленський ненавидить його, тож їх зустріч "не має жодного значення".

