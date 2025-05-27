"Словаччина не потребує повчань": Фіцо відповів Мерцу на погрози наслідками за відступ від курсу ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про посилення тиску на уряди Угорщини та Словаччини через їхню позицію щодо росії. Голова словацького уряду сказав, що його країна не потребує повчань. Про це УНН повідомляє з почиланням на видання Aktuality та Facebook Фіцо.

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Прем'єр-міністр Фіцо відкинув будь-які погрози з боку Євросоюзу. Заяви канцлера є неприйнятними в сучасній Європі, сказав він під час візиту до Вірменії.

Якщо хтось хоче просувати політику однієї обов’язкової думки, то це кінець демократії в Європі. Ніхто не може нам тут погрожувати, стверджуючи, що якщо ми не будемо слухатися, то вони про нас подбають – додав Фіцо.

За його словами, позиції Словаччини ґрунтуються не на "марнославстві чи вузьколобості", а на інтересах країни.

Фіцо заявив про готовність підтримати референдум у Словаччині про скасування санкцій проти рф

Суверенні позиції Словаччини виникають не з марнославства, а ґрунтуються на національних інтересах держави. Політика однієї обов'язкової думки є запереченням суверенітету та демократії. Якщо прислухатися до цих агресивних зауважень, у мене складається враження, що на нас чекають не найкращі часи - заявив очільник уряду Словаччини.

І додав, що не шлях до досягнення згуртованості та співпраці. Такий стиль спілкування є контрпродуктивним.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС не дозволить меншості блокувати рішення Євросоюзу, маючи на увазі політику урядів Угорщини та Словаччини щодо росії. Він наголосив, що існують інструменти впливу, включаючи припинення фінансування.