Мерц пригрозив тиском на Угорщину та Словаччину через їхню політику щодо росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про посилення тиску на уряди Угорщини та Словаччини через їхню позицію щодо росії. Зокрема стримуючу роль обох держав у питаннях санкцій ЄС проти рф. Про це пише УНН із посиланням на N-TV.

Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжуватимемо рухатися цим курсом – заявив він на Європейському форумі Світового Драма.

Водночас Мерц зазначив, що Європейський Союз не може дозволити, щоб рішення всього союзу залежали від невеликої меншості. Голова ХДС наголосив, що ЄС має інструменти для впливу – від провадження про порушення норм права до припинення фінансування з європейських фондів.

Минулого тижня, як зазначається, Мерц сам розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Мерц, як повідомляється, не хоче цих конфліктів, "але якщо буде потреба, ми їх виконаємо".

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц