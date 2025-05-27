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"Словакия не нуждается в поучениях": Фицо ответил Мерцу на угрозы последствиями за отступление от курса ЕС

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Премьер Фицо отреагировал на угрозы канцлера Германии Мерца относительно давления на Словакию за ее позицию по россии. Он заявил, что страна не нуждается в указаниях и будет защищать свои интересы.

"Словакия не нуждается в поучениях": Фицо ответил Мерцу на угрозы последствиями за отступление от курса ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об усилении давления на правительства Венгрии и Словакии из-за их позиции в отношении россии. Глава словацкого правительства сказал, что его страна не нуждается в поучениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание Aktuality и Facebook Фицо.

Детали

Премьер-министр Фицо отверг любые угрозы со стороны Евросоюза. Заявления канцлера неприемлемы в современной Европе, сказал он во время визита в Армению.

Если кто-то хочет продвигать политику одного обязательного мнения, то это конец демократии в Европе. Никто не может нам здесь угрожать, утверждая, что если мы не будем слушаться, то они о нас позаботятся

 – добавил Фицо.

По его словам, позиции Словакии основаны не на "тщеславии или узколобости", а на интересах страны.

Суверенные позиции Словакии возникают не из тщеславия, а основываются на национальных интересах государства. Политика одного обязательного мнения является отрицанием суверенитета и демократии. Если прислушаться к этим агрессивным замечаниям, у меня складывается впечатление, что нас ждут не лучшие времена

- заявил глава правительства Словакии.

И добавил, что это не путь к достижению сплоченности и сотрудничества. Такой стиль общения контрпродуктивен.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС не позволит меньшинству блокировать решения Евросоюза, имея в виду политику правительств Венгрии и Словакии в отношении россии. Он подчеркнул, что существуют инструменты влияния, включая прекращение финансирования.

Лилия Набока

Лилия Набока

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