Фицо заявил о готовности поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против рф

В Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране могут провести референдум. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Детали

В субботу, 17 мая Роберт Фицо в интервью, опубликованном на его странице в соцсети Facebook ответил на вопрос репортера о призывах, которые звучат в Словакии. Они касаются референдума об отмене санкций против Российской Федерации.

Я не думаю, что нужен референдум по этому поводу. Но, если будет такой референдум, я его поддержу - сказал Фицо.

По его мнению, Россия смогла адаптироваться к санкциям, а сейчас вред подобные ограничения приносят только Европе.

По словам премьер-министра Словакии, последние предложения быстро принять большой санкционный пакет против России выглядят неуместными. Политик считает, что такие санкции якобы только углубляют противостояние между Россией и Украиной.

"Я всегда говорил, что мы будем смотреть, не вредят ли санкции Словацкой Республике. Если есть какие-то санкции, которые могут навредить Словацкой Республике, мы наложим на них вето", - добавил глава словацкого правительства.

Напомним

Новый пакет санкций ЕС, объявлен "жестким", как сообщается, по сути не выходит за рамки предыдущего, 16-го. Пакет не включает спорные предложения на фоне опасений вето Венгрии или Словакии.

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