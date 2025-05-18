Фицо заявил о готовности поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против рф

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV
17 мая, 13:35 • 105102 просмотра

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 12:09 • 77003 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 11:46 • 54350 просмотра

Обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может состояться уже на следующей неделе - Буданов

Эксклюзив
17 мая, 06:00 • 63975 просмотра

Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

16 мая, 15:59 • 309627 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:31 • 253920 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 121784 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 118420 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 99017 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 121691 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1м/с
93%
743мм
Популярные новости

Убил сосед по дому? В россии погиб разработчик ракет "искандер"

17 мая, 14:41 • 11314 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 55140 просмотра

В Германии пилот потерял сознание, Airbus A321 на 10 минут потерял управление

17 мая, 15:47 • 12952 просмотра

Rheinmetall и Lockheed Martin создадут в Европе совместное предприятие по производству вооружения Patriot

19:11 • 5146 просмотра

Комбат 47-й бригады “Магура” подал рапорт об увольнении

19:55 • 11534 просмотра
публикации

Швейцарская гвардия, Перстень рыбака и месса на латыни: какой будет инаугурация Папы Льва XIV

17 мая, 13:35 • 105102 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

16 мая, 15:59 • 309628 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 15:31 • 253920 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 372559 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 360747 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Дональд Трамп

Марк Карни

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Европа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 55160 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 77004 просмотра

Мексика требует компенсацию от MrBeast за использование пирамид майя для рекламы

17 мая, 09:29 • 51417 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

16 мая, 17:05 • 55838 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16 мая, 16:22 • 66689 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубица M109

MGM-140 ATACMS

Фицо заявил о готовности поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против рф

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности проведения референдума об отмене санкций против России. Он считает, что санкции вредят Европе, а не России.

Фицо заявил о готовности поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против рф

В Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране могут провести референдум. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Детали

В субботу, 17 мая Роберт Фицо в интервью, опубликованном на его странице в соцсети Facebook ответил на вопрос репортера о призывах, которые звучат в Словакии. Они касаются референдума об отмене санкций против Российской Федерации.

Я не думаю, что нужен референдум по этому поводу. Но, если будет такой референдум, я его поддержу

- сказал Фицо.

По его мнению, Россия смогла адаптироваться к санкциям, а сейчас вред подобные ограничения приносят только Европе.

По словам премьер-министра Словакии, последние предложения быстро принять большой санкционный пакет против России выглядят неуместными. Политик считает, что такие санкции якобы только углубляют противостояние между Россией и Украиной.

"Я всегда говорил, что мы будем смотреть, не вредят ли санкции Словацкой Республике. Если есть какие-то санкции, которые могут навредить Словацкой Республике, мы наложим на них вето", - добавил глава словацкого правительства. 

Напомним

Новый пакет санкций ЕС, объявлен "жестким", как сообщается, по сути не выходит за рамки предыдущего, 16-го. Пакет не включает спорные предложения на фоне опасений вето Венгрии или Словакии.

Словаки меньше всего готовы защищать свою страну с оружием в руках по сравнению с чехами и поляками - опрос15.05.25, 16:02 • 4458 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Роберт Фицо
Европейский Союз
Европа
Словакия
Венгрия
Украина
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,113.90
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,475.04