17-й пакет санкцій ЄС проти рф узгоджений, але виявився "мінімальним" на тлі загрози вето Угорщини або Словаччини - ЗМІ

17-й пакет санкцій ЄС проти росії "повністю узгоджений" і виявився "мінімальним консенсусом" на тлі побоювання вето Угорщини чи Словаччини, повідомляє Handelsblatt, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, 17-й пакет санкцій ЄС, який очільники урядів оголосили особливо "жорстким", у Брюсселі сприймають скоріше як мінімальний консенсус, тим більше що підготовка пакету велася протягом кількох тижнів, а рішення щодо нього було ухвалено лише після закінчення терміну ультиматуму.

"Пакет повністю узгоджений", - заявив дипломат ЄС, додавши, що до нього не було включено жодних спірних пропозицій. В іншому випадку Угорщина чи Словаччина наклали б вето на цю пропозицію, зазначає видання.

Згідно з договорами, держави-члени ЄС можуть ухвалювати рішення про санкції лише одноголосно - обставина, яку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово використовує для блокування більш болючих для росії пропозицій, таких як повна заборона на імпорт російської нафти чи газу.

"Ми досягли межі того, що ми можемо зробити за допомогою санкцій", - заявив дипломат ЄС. Таким чином, як вказує видання, "пакет санкцій по суті не буде виходити за межі вже ухваленого 16-го пакету санкцій". Очікується, що до списку підсанкційного "тіньового флоту" буде додано ще кілька нафтових танкерів.

Нові санкції ЄС проти рф можуть узгодити вже 14 травня, Угорщині схоже вдалося дещо викреслити - ЗМІ