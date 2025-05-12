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ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф
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ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

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Нові санкції ЄС проти рф можуть узгодити вже 14 травня, Угорщині схоже вдалося дещо викреслити - ЗМІ

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Очікується, що посли ЄС узгодять черговий пакет санкцій проти росії в середу. Угорщина, ймовірно, виключить Litasco, дочірню компанію Лукойлу, з чорного списку.

Нові санкції ЄС проти рф можуть узгодити вже 14 травня, Угорщині схоже вдалося дещо викреслити - ЗМІ

У ЄС можуть погодити нові санкції проти росії вже 14 травня, Угорщині схоже вдалося викреслити одну з позицій, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у X у понеділок, пише УНН.

Посли ЄС, імовірно, погодять чергові санкції проти росії в середу. Дуже слабкий пакет, і, схоже, Угорщині вдасться викреслити Litasco, дочку Лукойлу, з чорного списку

- написав Йозвяк.

ЄС сподівається ухвалити 17-й пакет санкцій проти росії вже у травні - Каллас09.05.25, 14:53 • 3216 переглядiв

Як зазначає RFE/RL, остання пропозиція ЄС щодо наступного пакету санкцій проти рф - 17-го пакету з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну понад три роки тому - може бути найслабшою.

Представлений Єврокомісією на початку цього тижня 27 членам ЄС, як пише видання, не містить серйозних економічних заходів проти кремля.

Натомість, як повідомляється, він передбачає більше заморожень активів і заборону на видачу віз різним фізичним і юридичним особам, переважно російським громадянам і компаніям, пов’язаним із збройовою промисловістю. Він також включає заборону на обслуговування в портах ЄС ще 98 суден з так званого тіньового флоту москви, завдяки чому загальна кількість суден у списку досягає 250. І, нарешті, він накладає експортні обмеження на 35 компаній, більшість з яких є російськими, але інші є казахськими, сербськими, турецькими та узбецькими.

За словами офіційних осіб ЄС, як зазначається, мета полягає в тому, щоб ухвалити пропозицію під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку 20 травня.

Блок, як пише видання, хоче показати, що численні атаки рф на українську цивільну інфраструктуру в останні тижні не повинні залишатися безкарними, "і схвалення також, ймовірно, буде швидким - нові заходи настільки несуперечливі, що навіть такий скептик щодо санкцій, як Угорщина, був би готовий підняти палець вгору".

За словами дипломатів, знайомих із переговорами про санкції, Будапешт, однак, вимагатиме виключення певної організації зі списку. "Ідеться про дубайську Litasco, дочірню компанію російського енергетичного гіганта Лукойл", - пише видання. Угорщина є однією з небагатьох країн ЄС, які все ще імпортують російську нафту. Згідно з пропозицією, Брюссель хоче націлитися на компанію, оскільки вона "дозволила придбати численні судна, що є частиною так званого тіньового флоту": "Ці судна транспортували нафту з росії, вимикаючи або маніпулюючи своїми транспондерами AIS, не підтримуючи належного страхування відповідальності чи іншого фінансового забезпечення, а також виконуючи небезпечні морські операції".

Є також питання про те, чи буде включено в чорний список шість запропонованих китайських компаній, враховуючи те, що деякі європейські столиці побоюються надто засмучувати Китай, враховуючи широкі торговельні зв’язки між Брюсселем і Пекіном. "Найцікавішими з них є Poly Technologies, яка постачає компоненти для російських військових вертольотів, і Skywalker Technology, виробник безпілотника Gerbera, який, за словами Брюсселя, "використовувався російськими військовими в Україні, зокрема як безпілотник-приманка для подолання українських оборонних систем", - пише видання.

Хоча, як зауважує видання, цей пакет здається незначним, ЄС працює над окремими санкційними заходами проти росії паралельно з 17-м пакетом. "Це більш тематичні санкції, які складаються із заморожування активів і заборони на отримання віз, і планується ухвалити пізніше в травні. До них входять "чорні списки" за порушення прав людини, використання хімічної зброї та "дестабілізаційну діяльність", яка здійснюється по всьому світу", - ідеться у публікації.

Пакет через порушення прав людини, як вказано, націлений на 28 осіб, усі російські судді та прокурори, які відповідальні або за переслідування загиблого російського опозиційного політика Олексія Навального та його соратників, або за засудження росіян за поширення антивоєнних повідомлень в Інтернеті.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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