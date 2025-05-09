ЄС сподівається ухвалити 17-й пакет санкцій проти росії вже у травні - Каллас

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"
Ексклюзив
11:52 • 9274 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

11:44 • 16913 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
11:02 • 27081 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
10:23 • 18301 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Ексклюзив
07:57 • 51032 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені

Ексклюзив
9 травня, 06:00 • 42421 перегляди

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Ексклюзив
9 травня, 05:39 • 37081 перегляди

День Європи-2025: чого очікувати від візиту європейських міністрів 9 травня

8 травня, 20:34 • 46213 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

8 травня, 17:55 • 69251 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 99176 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
46%
749мм
Популярнi новини

День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

9 травня, 03:30 • 40225 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 28516 перегляди

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 18849 перегляди

На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

08:04 • 35452 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 18979 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

11:02 • 27128 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 19661 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

07:57 • 51074 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 128369 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 148745 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 19356 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 29008 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 141716 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 154713 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 89877 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

ЄС сподівається ухвалити 17-й пакет санкцій проти росії вже у травні - Каллас

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Європейський Союз має намір ухвалити 17-й пакет санкцій проти росії вже у травні. Кая Каллас наголосила на необхідності посилення тиску на кремль.

ЄС сподівається ухвалити 17-й пакет санкцій проти росії вже у травні - Каллас

Європейський Союз сподівається ухвалити новий, 17-й пакет санкцій проти росії цього місяця. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас під час пресконференції, наголосивши на необхідності посилення тиску на кремль, передає кореспондент УНН.

Деталі

росія не виявляє жодного інтересу до миру. В той час як Україна вже більш як два місяці тому заявила і погодилася на безумовне припинення вогню. Тому відповідь може бути лише одна — ми повинні змусити росію також захотіти миру. Це означає, що нам потрібно посилити тиск на росію , а також зміцнити Україну, щоб вона могла себе захистити. Тому цього тижня ми запропонували 17 пакет санкцій і сподіваємося, що Рада ЄС із закордонних справ ухвалить його цього місяця

- заявила Каллас.

Нагадаємо

Раніше Каллас заявляла, що сподівається, що 17-й пакет санкцій проти росії буде ухвалений на наступній Раді ЄС із закордонних справ.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна
Brent
$63.80
Bitcoin
$102,955.40
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$34.75
Золото
$3,338.34
Ethereum
$2,351.07