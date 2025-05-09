ЄС сподівається ухвалити 17-й пакет санкцій проти росії вже у травні - Каллас

Європейський Союз сподівається ухвалити новий, 17-й пакет санкцій проти росії цього місяця. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас під час пресконференції, наголосивши на необхідності посилення тиску на кремль, передає кореспондент УНН.

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росія не виявляє жодного інтересу до миру. В той час як Україна вже більш як два місяці тому заявила і погодилася на безумовне припинення вогню. Тому відповідь може бути лише одна — ми повинні змусити росію також захотіти миру. Це означає, що нам потрібно посилити тиск на росію , а також зміцнити Україну, щоб вона могла себе захистити. Тому цього тижня ми запропонували 17 пакет санкцій і сподіваємося, що Рада ЄС із закордонних справ ухвалить його цього місяця - заявила Каллас.

Нагадаємо

Раніше Каллас заявляла, що сподівається, що 17-й пакет санкцій проти росії буде ухвалений на наступній Раді ЄС із закордонних справ.