ЕС надеется принять 17-й пакет санкций против россии уже в мае — Каллас
Киев • УНН
Европейский Союз намерен принять 17-й пакет санкций против россии уже в мае. Кая Каллас подчеркнула необходимость усиления давления на кремль.
Европейский Союз надеется принять новый, 17-й пакет санкций против россии в этом месяце. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции, подчеркнув необходимость усиления давления на кремль, передает корреспондент УНН.
Детали
россия не проявляет никакого интереса к миру. В то время как Украина уже более двух месяцев назад заявила и согласилась на безусловное прекращение огня. Поэтому ответ может быть только один - мы должны заставить россию также захотеть мира. Это означает, что нам нужно усилить давление на россию, а также укрепить Украину, чтобы она могла себя защитить. Поэтому на этой неделе мы предложили 17 пакет санкций и надеемся, что Совет ЕС по иностранным делам примет его в этом месяце
Напомним
Ранее Каллас заявляла, что надеется, что 17-й пакет санкций против россии будет принят на следующем Совете ЕС по иностранным делам.