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ЕС надеется принять 17-й пакет санкций против россии уже в мае — Каллас

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Европейский Союз намерен принять 17-й пакет санкций против россии уже в мае. Кая Каллас подчеркнула необходимость усиления давления на кремль.

ЕС надеется принять 17-й пакет санкций против россии уже в мае — Каллас

Европейский Союз надеется принять новый, 17-й пакет санкций против россии в этом месяце. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции, подчеркнув необходимость усиления давления на кремль, передает корреспондент УНН.

Детали

россия не проявляет никакого интереса к миру. В то время как Украина уже более двух месяцев назад заявила и согласилась на безусловное прекращение огня. Поэтому ответ может быть только один - мы должны заставить россию также захотеть мира. Это означает, что нам нужно усилить давление на россию, а также укрепить Украину, чтобы она могла себя защитить. Поэтому на этой неделе мы предложили 17 пакет санкций и надеемся, что Совет ЕС по иностранным делам примет его в этом месяце

- заявила Каллас.

Напомним

Ранее Каллас заявляла, что надеется, что 17-й пакет санкций против россии будет принят на следующем Совете ЕС по иностранным делам.

Алина Волянская

Алина Волянская

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