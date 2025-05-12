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Новые санкции ЕС против рф могут согласовать уже 14 мая, Венгрии похоже удалось кое-что вычеркнуть - СМИ

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Ожидается, что послы ЕС согласуют очередной пакет санкций против россии в среду. Венгрия, вероятно, исключит Litasco, дочернюю компанию Лукойла, из черного списка.

Новые санкции ЕС против рф могут согласовать уже 14 мая, Венгрии похоже удалось кое-что вычеркнуть - СМИ

В ЕС могут согласовать новые санкции против россии уже 14 мая, Венгрии похоже удалось вычеркнуть одну из позиций, сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X в понедельник, пишет УНН.

Послы ЕС, вероятно, согласуют очередные санкции против россии в среду. Очень слабый пакет, и, похоже, Венгрии удастся вычеркнуть Litasco, дочку Лукойла, из черного списка

- написал Йозвяк.

ЕС надеется принять 17-й пакет санкций против россии уже в мае — Каллас09.05.25, 14:53 • 3216 просмотров

Как отмечает RFE/RL, последнее предложение ЕС по следующему пакету санкций против рф - 17-го пакета с момента полномасштабного вторжения россии в Украину более трех лет назад - может быть самым слабым.

Представленный Еврокомиссией в начале этой недели 27 членам ЕС, как пишет издание, не содержит серьезных экономических мер против кремля.

Вместо этого, как сообщается, он предусматривает больше заморозок активов и запрет на выдачу виз различным физическим и юридическим лицам, преимущественно российским гражданам и компаниям, связанным с оружейной промышленностью. Он также включает запрет на обслуживание в портах ЕС еще 98 судов из так называемого теневого флота москвы, благодаря чему общее количество судов в списке достигает 250. И, наконец, он накладывает экспортные ограничения на 35 компаний, большинство из которых являются российскими, но другие являются казахскими, сербскими, турецкими и узбекскими.

По словам официальных лиц ЕС, как отмечается, цель состоит в том, чтобы принять предложение во время встречи министров иностранных дел блока 20 мая.

Блок, как пишет издание, хочет показать, что многочисленные атаки рф на украинскую гражданскую инфраструктуру в последние недели не должны оставаться безнаказанными, "и одобрение также, вероятно, будет быстрым - новые меры настолько несущественны, что даже такой скептик относительно санкций, как Венгрия, был бы готов поднять палец вверх".

По словам дипломатов, знакомых с переговорами о санкциях, Будапешт, однако, потребует исключения определенной организации из списка. "Речь идет о дубайской Litasco, дочерней компании российского энергетического гиганта Лукойл", - пишет издание. Венгрия является одной из немногих стран ЕС, которые все еще импортируют российскую нефть. Согласно предложению, Брюссель хочет нацелиться на компанию, поскольку она "позволила приобрести многочисленные суда, являющиеся частью так называемого теневого флота": "Эти суда транспортировали нефть из россии, выключая или манипулируя своими транспондерами AIS, не поддерживая надлежащего страхования ответственности или иного финансового обеспечения, а также выполняя опасные морские операции".

Есть также вопрос о том, будет ли включено в черный список шесть предложенных китайских компаний, учитывая то, что некоторые европейские столицы опасаются слишком огорчать Китай, учитывая широкие торговые связи между Брюсселем и Пекином. "Самыми интересными из них являются Poly Technologies, которая поставляет компоненты для российских военных вертолетов, и Skywalker Technology, производитель беспилотника Gerbera, который, по словам Брюсселя, "использовался российскими военными в Украине, в частности как беспилотник-приманка для преодоления украинских оборонных систем", - пишет издание.

Хотя, как замечает издание, этот пакет кажется незначительным, ЕС работает над отдельными санкционными мерами против россии параллельно с 17-м пакетом. "Это более тематические санкции, которые состоят из замораживания активов и запрета на получение виз, и планируется принять позже в мае. К ним относятся "черные списки" за нарушение прав человека, использование химического оружия и "дестабилизационную деятельность", которая осуществляется по всему миру", - говорится в публикации.

Пакет за нарушение прав человека, как указано, нацелен на 28 человек, все российские судьи и прокуроры, которые ответственны или за преследование погибшего российского оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников, или за осуждение россиян за распространение антивоенных сообщений в Интернете.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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