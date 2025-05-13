17-й пакет санкций ЕС против рф согласован, но оказался "минимальным" на фоне угрозы вето Венгрии или Словакии - СМИ

17-й пакет санкций ЕС против россии "полностью согласован" и оказался "минимальным консенсусом" на фоне опасения вето Венгрии или Словакии, сообщает Handelsblatt, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, 17-й пакет санкций ЕС, который главы правительств объявили особенно "жестким", в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус, тем более что подготовка пакета велась в течение нескольких недель, а решение по нему было принято только после истечения срока ультиматума.

"Пакет полностью согласован", - заявил дипломат ЕС, добавив, что в него не было включено никаких спорных предложений. В противном случае Венгрия или Словакия наложили бы вето на это предложение, отмечает издание.

Согласно договорам, государства-члены ЕС могут принимать решения о санкциях только единогласно - обстоятельство, которое премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно использует для блокирования более болезненных для россии предложений, таких как полный запрет на импорт российской нефти или газа.

"Мы достигли предела того, что мы можем сделать с помощью санкций", - заявил дипломат ЕС. Таким образом, как указывает издание, "пакет санкций по сути не будет выходить за рамки уже принятого 16-го пакета санкций". Ожидается, что в список подсанкционного "теневого флота" будут добавлены еще несколько нефтяных танкеров.

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