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17-й пакет санкций ЕС против рф согласован, но оказался "минимальным" на фоне угрозы вето Венгрии или Словакии - СМИ

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Новый пакет санкций ЕС, объявленный "жестким", как сообщается, по сути не выходит за рамки предыдущего, 16-го. Пакет не включает спорные предложения на фоне опасений вето Венгрии или Словакии.

17-й пакет санкций ЕС против рф согласован, но оказался "минимальным" на фоне угрозы вето Венгрии или Словакии - СМИ

17-й пакет санкций ЕС против россии "полностью согласован" и оказался "минимальным консенсусом" на фоне опасения вето Венгрии или Словакии, сообщает Handelsblatt, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, 17-й пакет санкций ЕС, который главы правительств объявили особенно "жестким", в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус, тем более что подготовка пакета велась в течение нескольких недель, а решение по нему было принято только после истечения срока ультиматума.

"Пакет полностью согласован", - заявил дипломат ЕС, добавив, что в него не было включено никаких спорных предложений. В противном случае Венгрия или Словакия наложили бы вето на это предложение, отмечает издание.

Согласно договорам, государства-члены ЕС могут принимать решения о санкциях только единогласно - обстоятельство, которое премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно использует для блокирования более болезненных для россии предложений, таких как полный запрет на импорт российской нефти или газа.

"Мы достигли предела того, что мы можем сделать с помощью санкций", - заявил дипломат ЕС. Таким образом, как указывает издание, "пакет санкций по сути не будет выходить за рамки уже принятого 16-го пакета санкций". Ожидается, что в список подсанкционного "теневого флота" будут добавлены еще несколько нефтяных танкеров.

Новые санкции ЕС против рф могут согласовать уже 14 мая, Венгрии похоже удалось кое-что вычеркнуть - СМИ12.05.2025, 12:59 • 4756 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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