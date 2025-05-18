Фіцо заявив про готовність підтримати референдум у Словаччині про скасування санкцій проти рф

У Словаччині розглядають можливість скасування майбутніх санкцій проти Росії. Для цього в країні можуть провести референдум. Про це інформує УНН з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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У суботу, 17 травня Роберт Фіцо в інтерв'ю, опублікованому на його сторінці у соцмережі Facebook відповів на питання репортера про заклики, які лунають в Словаччині. Вони стосуються референдуму щодо скасування санкцій проти Російської Федерації.

Я не думаю, що потрібен референдум з цього приводу. Але, якщо буде такий референдум, я його підтримаю - сказав Фіцо.

На його думку, Росія змогла адаптуватися до санкцій, а наразі шкоди подібні обмеження приносять тільки Європі.

За словами прем'єр-міністра Словаччини, останні пропозиції швидко ухвалити великий санкційний пакет проти Росії виглядають недоречними. Політик вважає, що такі санкції нібито лише поглиблюють протистояння між Росією та Україною.

"Я завжди говорив, що ми будемо дивитися, чи не шкодять санкції Словацькій Республіці. Якщо є якісь санкції, які можуть зашкодити Словацькій Республіці, ми накладемо на них вето", - додав очільник словацького уряду.

Нагадаємо

Новий пакет санкцій ЄС, оголошений "жорстким", як повідомляється, по суті не виходить за рамки попереднього, 16-го. Пакет не включає спірні пропозиції на тлі побоювань вето Угорщини чи Словаччини.

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