Фицо: Словакия помогает Украине, но добрососедские отношения не могут быть «билетом в один конец»

Словакия относится к странам, которые оказывают Украине самую интенсивную помощь, однако соседские отношения не могут быть "только билетом в один конец". Об этом заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, которого цитирует Dennik N, информирует УНН.

Детали

Отвечая на заявление украинского МИД относительно своей антиукраинской позиции, Фицо отметил, что последователен в своей позиции относительно российско-украинского конфликта.

Я желаю немедленного справедливого мира для Украины и прекращения бессмысленного убийства славян - заявил политик.

Он подчеркнул, что его страна обеспечивает Украину критически важными поставками электроэнергии, а Киев использует европейское законодательство, которое "обязывает нас обеспечить словацкую инфраструктуру для поставки газа на территорию Украины".

С другой стороны, Президент Украины прекратил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, тем самым нанеся Словакии значительный ущерб. ... Украина ожидает, что все всегда должны прийти ей на помощь - пожаловался Фицо.

Он добавил, что право на другое мнение, выраженное в нормальной форме, является основой демократии, а ограничение этого права – началом конца демократии.

"Как премьер-министр суверенной страны, я буду поддерживать право на свободу слова и другое мнение, даже если это вызывает нервозность у моих коллег в ЕС и в соседней Украине. Даже если мое суверенное мнение относительно военного конфликта в Украине чуть ли не стоило мне жизни", - резюмировал Фицо.

Контекст

Накануне Роберт Фицо заявил, что Украина понесет наибольшие потери, независимо от результатов договоренностей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по итогам встречи на Аляске. Он сослался на старую африканскую истину, по которой "не важно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, всегда страдает трава".

В МИД Украины заявили, что такими месседжами словацкий премьер оскорбляет память погибших в войне и страдания миллионов украинских семей.

Напомним

В июне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что якобы Президент Украины Владимир Зеленский ненавидит его, поэтому их встреча "не имеет никакого значения".

