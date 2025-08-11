Фицо: Словакия помогает Украине, но добрососедские отношения не могут быть «билетом в один конец»

$41.460.00
48.280.00
ukenru
10 августа, 08:18 • 19808 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 70818 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 147071 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 112231 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 283988 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 159405 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 344524 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312699 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107438 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150049 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
83%
750мм
Популярные новости
Украину охватит похолодание и штормовой ветер: прогноз погоды на 11 августа10 августа, 14:25 • 10808 просмотра
Латвия передала ГСЧС Украины 16 пожарных автомобилейPhotoVideo10 августа, 15:01 • 10031 просмотра
путин требует территориальных уступок от Украины вместо полного прекращения огня - The Washington Post10 августа, 15:23 • 8046 просмотра
Когда Черная Луна появится над Землей: озвучена дата уникального события 2025 года10 августа, 15:43 • 10165 просмотра
Вооруженный мужчина захватил заложников во львовском супермаркете "Арсен"10 августа, 16:48 • 12404 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 344524 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 221909 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312699 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 323661 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 224094 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Аляска
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 57187 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 147072 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 323661 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 230672 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 239878 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Бильд
Нью-Йорк Таймс
Таймс
The Economist

Фицо: Словакия помогает Украине, но добрососедские отношения не могут быть «билетом в один конец»

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна оказывает Украине значительную помощь, но отношения не могут быть односторонними. Он указал на прекращение Украиной поставок газа через ее территорию, что нанесло Словакии ущерб.

Фицо: Словакия помогает Украине, но добрососедские отношения не могут быть «билетом в один конец»

Словакия относится к странам, которые оказывают Украине самую интенсивную помощь, однако соседские отношения не могут быть "только билетом в один конец". Об этом заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, которого цитирует Dennik N, информирует УНН.

Детали

Отвечая на заявление украинского МИД относительно своей антиукраинской позиции, Фицо отметил, что последователен в своей позиции относительно российско-украинского конфликта.

Я желаю немедленного справедливого мира для Украины и прекращения бессмысленного убийства славян

- заявил политик.

Он подчеркнул, что его страна обеспечивает Украину критически важными поставками электроэнергии, а Киев использует европейское законодательство, которое "обязывает нас обеспечить словацкую инфраструктуру для поставки газа на территорию Украины".

С другой стороны, Президент Украины прекратил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, тем самым нанеся Словакии значительный ущерб. ... Украина ожидает, что все всегда должны прийти ей на помощь

- пожаловался Фицо.

"Словакия не нуждается в поучениях": Фицо ответил Мерцу на угрозы последствиями за отступление от курса ЕС27.05.25, 13:46 • 4619 просмотров

Он добавил, что право на другое мнение, выраженное в нормальной форме, является основой демократии, а ограничение этого права – началом конца демократии.

"Как премьер-министр суверенной страны, я буду поддерживать право на свободу слова и другое мнение, даже если это вызывает нервозность у моих коллег в ЕС и в соседней Украине. Даже если мое суверенное мнение относительно военного конфликта в Украине чуть ли не стоило мне жизни", - резюмировал Фицо.

Контекст

Накануне Роберт Фицо заявил, что Украина понесет наибольшие потери, независимо от результатов договоренностей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по итогам встречи на Аляске. Он сослался на старую африканскую истину, по которой "не важно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, всегда страдает трава".

В МИД Украины заявили, что такими месседжами словацкий премьер оскорбляет память погибших в войне и страдания миллионов украинских семей.

Напомним

В июне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что якобы Президент Украины Владимир Зеленский ненавидит его, поэтому их встреча "не имеет никакого значения".

Словакия никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа и просит отложить санкции - Фицо17.07.25, 00:14 • 124843 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Роберт Фицо
Словакия
Украина