Фицо: Словакия помогает Украине, но добрососедские отношения не могут быть «билетом в один конец»
Киев • УНН
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна оказывает Украине значительную помощь, но отношения не могут быть односторонними. Он указал на прекращение Украиной поставок газа через ее территорию, что нанесло Словакии ущерб.
Словакия относится к странам, которые оказывают Украине самую интенсивную помощь, однако соседские отношения не могут быть "только билетом в один конец". Об этом заявил премьер-министр этой страны Роберт Фицо, которого цитирует Dennik N, информирует УНН.
Детали
Отвечая на заявление украинского МИД относительно своей антиукраинской позиции, Фицо отметил, что последователен в своей позиции относительно российско-украинского конфликта.
Я желаю немедленного справедливого мира для Украины и прекращения бессмысленного убийства славян
Он подчеркнул, что его страна обеспечивает Украину критически важными поставками электроэнергии, а Киев использует европейское законодательство, которое "обязывает нас обеспечить словацкую инфраструктуру для поставки газа на территорию Украины".
С другой стороны, Президент Украины прекратил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, тем самым нанеся Словакии значительный ущерб. ... Украина ожидает, что все всегда должны прийти ей на помощь
Он добавил, что право на другое мнение, выраженное в нормальной форме, является основой демократии, а ограничение этого права – началом конца демократии.
"Как премьер-министр суверенной страны, я буду поддерживать право на свободу слова и другое мнение, даже если это вызывает нервозность у моих коллег в ЕС и в соседней Украине. Даже если мое суверенное мнение относительно военного конфликта в Украине чуть ли не стоило мне жизни", - резюмировал Фицо.
Контекст
Накануне Роберт Фицо заявил, что Украина понесет наибольшие потери, независимо от результатов договоренностей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по итогам встречи на Аляске. Он сослался на старую африканскую истину, по которой "не важно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, всегда страдает трава".
В МИД Украины заявили, что такими месседжами словацкий премьер оскорбляет память погибших в войне и страдания миллионов украинских семей.
Напомним
В июне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что якобы Президент Украины Владимир Зеленский ненавидит его, поэтому их встреча "не имеет никакого значения".
